Suscribirse

Economía

EE. UU. logra acuerdos comerciales con países del sudeste asiático. ¿Qué representa esto para Colombia?

Los acuerdos los alcanzó con Malasia y Camboya, mientras que con Tailandia y Vietnam buscan avanzar hacia acuerdos de mayor profundidad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
27 de octubre de 2025, 1:55 a. m.
Donald Trump comercio Camboya, Malasia y Vietnam
El Gobierno de Donald Trump logró acuerdos comerciales con los países del sudeste asiático como Camboya, Vietnam y Tailandia. | Foto: AP / Adobe Stock

Mientras en Colombia, las relaciones con Estados Unidos están enmarcadas en la más reciente decisión de la Casa Blanca de incluir en la Lista OFAC al presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro, y su ministro del Interior, Armando Benedetti, el Gobierno Trump logra acuerdos comerciales con socios potenciales de Colombia.

Contexto: “No habrá medidas arancelarias contra Colombia”, dijo Marco Rubio. “No queremos afectar la economía colombiana ni castigar a la población”

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, anunció la firma de acuerdos recíprocos con Malasia y Camboya, y la creación de marcos de negociación con Tailandia y Vietnam, en el marco de la gira que realiza el presidente Donald Trump a esa región.

El Representante Comercial de EE. UU., Jamieson Greer
El Representante Comercial de EE. UU., Jamieson Greer, anunció la firma de acuerdos recíprocos con Malasia y Camboya, y la creación de marcos de negociación con Tailandia y Vietnam. | Foto: Getty Images

Los acuerdos permiten mantener ciertos aranceles para reducir el déficit comercial, al tiempo que abren nuevos mercados para agricultores, ganaderos, trabajadores y fabricantes estadounidenses.

De acuerdo con un informe de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, en el caso de Malasia y Camboya, los acuerdos ya fueron concretados. Con Malasia, agrega el análisis, se estableció un pacto que abarca cooperación en control de exportaciones, fiscalización de inversiones y medidas para evitar la evasión arancelaria, con una clara dimensión estratégica frente a la influencia de China en la región.

Contexto: ¿Qué pasaría si Trump sanciona económicamente a Colombia? María Claudia Lacouture da las cifras de los millones que se afectarían

Con Camboya, el acuerdo se enmarca en los esfuerzos por estabilizar la relación bilateral y promover el desarrollo industrial y agrícola.

Por su parte, los marcos de negociación con Tailandia y Vietnam buscan avanzar hacia acuerdos de mayor profundidad. En el caso tailandés, el documento resalta la cooperación para fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro y enfrentar prácticas comerciales desleales de terceros países.

En el caso de Vietnam, el énfasis está en facilitar inversiones y reducir barreras técnicas que afectan el comercio bilateral. Los sectores involucrados incluyen agricultura, con énfasis en soya, maíz y carne; manufactura: metales, electrónicos y semiconductores; energía e inversión en tecnologías críticas.

Cada grano de soya refleja el esfuerzo de las familias agricultoras que, mediante prácticas sostenibles, contribuyen a una producción de alimentos nutritivos, confiables y asequibles.
En el caso de Vietnam, los sectores involucrados incluyen agricultura, con énfasis en soya, maíz y carne. | Foto: Cortesía / Suministrada a El País.

“Fuentes comerciales mencionan que Malasia proyecta nuevas compras de gas natural licuado, aeronaves y equipamiento tecnológico estadounidense, reforzando la relación en sectores estratégicos”, dice AmCham Colombia.

Estos acuerdos cubren cerca del 68 % de los 475.000 millones de dólares que Estados Unidos comercia con los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), lo que representa un paso decisivo en la estrategia de Washington para diversificar sus alianzas y contrarrestar la creciente influencia económica de China en el Sudeste Asiático.

Además, reafirman la política de “reciprocidad” comercial: mantener aranceles estratégicos mientras se obtienen concesiones de acceso y reducción de barreras en otros mercados.

¿Cuál es el impacto para Colombia?

A juicio de AmCham Colombia, para nuestro país, los efectos pueden sentirse de forma indirecta. “La expansión comercial de Estados Unidos hacia Asia podría aumentar la competencia para exportadores latinoamericanos en sectores como agroindustria, confecciones y manufactura ligera. Sin embargo, también puede abrir nuevas oportunidades de integración en las cadenas de suministro norteamericanas, si el país aprovecha sus ventajas geográficas, logísticas y regulatorias”.

María Claudia Lacouture considera que hay que evitar que el tema de Venezuela contamine la relación. En aranceles, “el riesgo es real, pero condicional”.
A juicio de AmCham Colombia, que preside María Claudia Lacouture, para nuestro país, los efectos de los acuerdos de Estados Unidos con los países del sudeste asiático pueden sentirse de forma indirecta. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Advierte este gremio que el énfasis estadounidense en acuerdos recíprocos y en una política de aranceles condicionados “resalta la necesidad de que Colombia mantenga reglas de juego claras, estabilidad jurídica y un entorno de inversión atractivo para seguir siendo un socio confiable”.

Contexto: Donald Trump y Lula da Silva acordaron iniciar “inmediatamente” negociaciones comerciales tras los aranceles del 50 %

Y concluye: “En conjunto, estos acuerdos marcan un punto de inflexión en la política comercial estadounidense hacia el Indo-Pacífico. Más que una expansión del libre comercio, se trata de un reposicionamiento estratégico que combina seguridad económica, diplomacia y diversificación de socios”.

x
Los presidentes Donald Trump, de Estados Unidos, y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, acordaron iniciar negociaciones para reducir los aranceles del 50% impuestos por Washington a Brasil. (AP Photo/Mark Schiefelbein) | Foto: AP

En la visita de representantes de Estados Unidos a Malasia, el presidente Trump se reunió con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y acordaron iniciar negociaciones para reducir los aranceles del 50 % impuestos por Washington a Brasil y discutir nuevos mecanismos de cooperación económica y regional.

Lula destacó en su cuenta de X que el diálogo fue “franco y constructivo” y que los equipos técnicos “se reunirán de inmediato para buscar soluciones a los aranceles y sanciones contra las autoridades brasileñas”.

Además, representantes de Estados Unidos y China confirmaron un consenso preliminar durante los encuentros celebrados en el marco de la cumbre de la ASEAN.

Así, los dos países se acercan para lograr un acuerdo comercial parcial, que facilite la reunión de los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, prevista para el próximo jueves en Corea del Sur.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ destapó escalofriante experiencia paranormal: “La amenaza había sido para todos”

2. Armando Benedetti lanza mensaje: “Gusten o no gusten de nosotros”

3. Presidente Petro estalla contra senador de EE. UU. que habló de posible ataque en Colombia: “No lo intenten”

4. Tabla de posiciones de Liga BetPlay se movió: así quedó tras el Nacional vs. Medellín de la fecha 17

5. Carolina Corcho aceptó triunfo de Iván Cepeda y recordó que el segundo en la consulta del Pacto debe encabezar la lista al Senado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Donald TrumpComercioColombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.