Donald Trump hizo historia este 29 de octubre al recibir la Gran Orden de Mugunghwa, la máxima condecoración civil de la República de Corea del Sur, durante una visita oficial a Gyeongju.

El gesto, acompañado de una réplica de la antigua corona Silla, fue descrito por el gobierno surcoreano como un reconocimiento al papel del presidente de los Estados Unidos y sus esfuerzos diplomáticos previos, en la península coreana.

¿En qué consiste el reconocimiento dado por Corea del Sur a Donald Trump?

Donald Trump llegó a Gyeongju como última escala de una gira por Asia y fue recibido con honores militares y actos ceremoniales que incluyeron música y una vistosa exhibición protocolaria.

El despacho presidencial surcoreano explicó que la concesión de la Gran Orden de Mugunghw se debía a “servicios meritorios sobresalientes”, que han contribuido a la seguridad y al desarrollo de la República de Corea.

El gobierno de Lee Jae-myung destacó el papel de Trump al “abrir un capítulo de diálogo” con Corea del Norte al entregarle la máxima condecoración del país. | Foto: Captura de pantalla X @DRMNewsInternational

Durante la ceremonia, el presidente Lee Jae-myung destacó la importancia de esta distanciación y elogió a Trump por su “determinación para promover la estabilidad en la península coreana”.

En su discurso, Lee declaró: “Hoy reconocemos a un líder que, con firmeza y decisión, abrió un capítulo de diálogo que cambió el rumbo de nuestra región. La República de Corea honra al presidente Donald Trump con la Gran Orden de Mugunghwa como símbolo de respeto y amistad entre nuestras naciones”.

Corea del Sur sorprendió al mundo al otorgar a Donald Trump, durante su visita oficial, la Gran Orden de Mugunghwa, que es la máxima condecoración del país. Con este reconocimiento, Trump se convirtió en el primer presidente estadounidense en recibir esta distinción.

Además de la medalla, se le regaló una réplica de una corona dorada de una antigua dinastía coreana, símbolo de una nueva era de coexistencia pacífica y crecimiento conjunto en la península coreana, entre Corea del Sur y Estados Unidos.

La ceremonia despertó reacciones encontradas. Mientras la Casa Azul, en Corea, celebró el acto como un paso hacia una mayor cooperación y estabilidad regional, grupos civiles y opositores organizaron manifestaciones críticas contra el mandatario estadounidense y algunas de sus políticas exteriores y comerciales.

Observadores internacionales subrayaron la fuerte carga simbólica del acto, más aún al tratarse de una distinción reservada históricamente para jefes de Estado y figuras de alto perfil.

BREAKING 🚨 South Korea stuns the world, giving Trump, “the FIRST American President to RECEIVE this” the ‘Grand Order of Mugunghwa’



This is South Korea’s highest Honor ❤️



Absolute chills



pic.twitter.com/vBS6J7w0uw — MAGA Voice (@MAGAVoice) October 29, 2025

¿Qué es La Gran Orden de Mugunghwa?

La Gran Orden de Mugunghwa es la máxima condecoración que otorga el gobierno de Corea del Sur.

Lleva el nombre de la flor nacional del país, el hibisco o mugunghwa, en coreano, que simboliza la eternidad, la prosperidad y la identidad nacional coreana.

Esta orden se concede principalmente al presidente de Corea del Sur, a su cónyuge y a jefes o exjefes de Estado de naciones aliadas, reconociendo méritos sobresalientes y fortalecimiento de relaciones diplomáticas.