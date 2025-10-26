La Casa Blanca ha anunciado hoy una investigación federal dirigida a detectar y sancionar a empresas de transporte que contraten conductores que no pueden hablar inglés.

Según el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT), estas prácticas podrían encubrir fraudes en licencias, ignorar los requisitos de competencia del conductor y exponer a pasajeros y terceros a peligros viales.

🚨IT'S OFFICIAL: The Trump Admin. just launched a MAJOR FRAUD INVESTIGATION into ANY COMPANY that hires drivers who can't speak english.



"No more licenses until we can figure out how many problems we have in the system."

pic.twitter.com/5XGA424aKl — Bo Loudon (@BoLoudon) October 24, 2025

¿En qué consiste las medidas que sancionarían a las empresas?

Las medidas de control incluirán auditorías especiales, congelamiento de subvenciones y exigencias de cumplimiento inmediato a los estados que permiten dicha contratación.

La Administración Trump ha lanzado una investigación importante por fraude dirigida a cualquier empresa que contrate conductores que no puedan hablar inglés.

Esta acción se enmarca en una orden ejecutiva firmada por el Presidente Trump que exige que los conductores profesionales puedan hablar y leer en inglés, ya que esto se considera un requisito fundamental para la seguridad vial.

De acuerdo a lo que se registra en las sanciones administrativas previstas por la Casa Blanca y la administración Trump para las empresas que incumplan con el requisito de contratar solo conductores que hablen y lean inglés, incluyen multas económicas significativas y posibles restricciones operativas.

Estas sanciones contemplan los siguientes puntos:

Multas pecuniarias sustanciales, que dependiendo de la gravedad y reincidencia pueden alcanzar cifras elevadas.

que dependiendo de la gravedad y reincidencia pueden alcanzar cifras elevadas. Revocación, suspensión o cancelación de licencias y permisos para operar, especialmente en casos de reincidencia o fraude comprobado.

para operar, especialmente en casos de reincidencia o fraude comprobado. Prohibiciones temporales o definitivas para participar en ciertos contratos o actividades reguladas por el gobierno federal.

o actividades reguladas por el gobierno federal. Potenciales acciones legales adicionales si se determina que hubo fraude o violaciones significativas a las normas de seguridad y empleo.

Según la administración, esta medida busca garantizar la seguridad en las carreteras, permitiendo a los conductores entender señales de tráfico y comunicarse eficazmente con autoridades y otros involucrados en el transporte.

Qué dice el comunicado oficial de la Casa Blanca sobre la investigación

El comunicado oficial de la Casa Blanca, difundido por la portavoz, Caroline Livita, confirma que la administración del presidente Donald Trump ha iniciado una investigación propia sobre posibles fraudes en la contratación de conductores que no puedan hablar ni leer en inglés.

En este comunicado, la Casa Blanca enfatiza que esta medida es parte de su compromiso con la seguridad nacional y pública, asegurando que el presidente Trump firma personalmente todos los documentos con implicaciones legales relacionados con esta política para garantizar su cumplimiento.

Además, se destaca la preocupación de que en administraciones anteriores no se habían revisado adecuadamente ciertos procedimientos, lo que para la actual administración es algo inaceptable.

La investigación busca asegurar que las empresas cumplan con los nuevos requisitos de idioma para conductores profesionales, una normativa que pretende reducir riesgos y mejorar la seguridad en carreteras.