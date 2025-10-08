Imprudente ‘blooper’ del arquero de Colombia puso a sufrir al país en el Mundial Sub-20: hay video

En pocos minutos, Colombia Sub-20 embolató el partido que venía ganando ante Sudáfrica, por los cuartos de final del Mundial que se lleva a cabo en Chile.

Jordan García, golero de la Tricolor, dejó vivo un balón en medio de la presión de los africanos que terminó siendo pitado como penal, luego de su mal control y salida a destiempo.

¡PENAL PARA SUDÁFRICA!



A segundos de comenzar la segunda parte, el arquero García cometió una falta en el área de Colombia.#MundialSub20EnDSPORTS. pic.twitter.com/5qxy1ECNmi — DSPORTS (@DSports) October 8, 2025

Tras derribar en el área al contrario, el juez del partido fue a revisar la acción con ayuda de VAR, y sostuvo que era cobro desde los once pasos para los sudafricanos.

El portero colombiano en un primer momento se puso el traje de héroe, luego de haber elegido el sitio correcto y atajar el cobro del ejecutante.

Sin embargo, muy rapidamente el árbitro Abdullah Al-Harbi echó al piso la felicidad de García y de todo el equipo colombiano.

Para la terna arbitral hubo una posición de adelanto del portero, lo que hizo que se obligase a volver a cobrar a los de Sudáfrica.

Ante una segunda oportunidad de marcar, en esta oportunidad Mfundo Vilakazi no desaprevechó para mandarla a guardar.

Fue un inicio tormentoso del segundo tiempo para Colombia, luego de haber marcado el gol inicial en el minuto 7, obra de Joel Canchimbo.

Neyser al rescate

Para fortuna de Colombia cuando más se les pedía aparecer a los delanteros, esta vez sí lo hicieron y se aliaron para poner el 2-1 a falta de 30 minutos del final.

Por uno de los costados estuvo inquiero Óscar Perea, el cual ganó la línea de fondo y lanzó un centro donde Neyser Villarreal esperaba ansioso por marcar.

En los juegos pasados al atacante no se le había dado, pero esta vez sí.

Neyser Villarreal se dio a conocer con la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-20. | Foto: AFP

Emulando una giro del cuerpo que ya había hecho ante Noruega, sacó un remate potente con pierna derecha que fue inatajable para el portero rival.

Fue un zapatazo dentro del área que gritó a todo pulmón el goleador de la Selección Colombia durante el Sudamericano que se jugó en la primera parte del año.

Para Villarreal fue su primera celebración en lo corrido de la cita orbital, con el valor agregado que se podría tratar de la que diera la clasificación a cuartos de final.

García no erró más

Después del fallo que tuvo el portero García, este reaccionó y dio una mano al seleccionado nacional para que el triunfo se queda en poder de los colombianos.

Una o dos veces más fue llamado a responder, haciéndolo de manera correcta para salvaguardar la ventaja de 2-1.

Sudáfrica con el paso de los minutos también perdió claridad, lo que le permitió a Colombia adelantar algo más las líneas alejando así el peligro del arco de Jordan.

El entrenador César Torres junto a su cuerpo técnico fue manejando de manera correcta los cambios, los tiempos y después de sufrir, el país celebró un 3-1 final.