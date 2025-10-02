Volea de Néiser Villarreal hizo temblar el arco de Noruega: video se hizo viral en el Mundial Sub-20

Colombia no tuvo la claridad para anotar ante Noruega, ni tampoco la suerte para que goleadores como Néiser Villarreal rompieran el cero en la fecha 2 del Mundial Sub-20.

Una de las acciones más vistosas que tuvo el combinado patrio a su favor se la inventó el atacante que hace parte, temporalmente, de Millonarios.

Después de una jugada por uno de los costados, al delantero le llegó un balón preciso para meter una volea que terminó por estrellarse en el horizontal.

¡ERA UN VERDADERO GOLAZO, PERO EL TRAVESAÑO LE DIJO QUE NO!



Néiser Villarreal y una volea ESPECTACULAR.



¡Se juega por #DIRECTV y #DGO! pic.twitter.com/K50lAt87Bd — DSPORTSCo (@DSportsCO) October 2, 2025

La ejecución de Villarreal hizo recordar el impacto del histórico Zinedine Zidane en una final de Champions League, que acabó en uno de los goles más icónicos de la historia.

Esta vez, la fortuna no acompañó al atacante nacional, que lanzó la patada de manera ideal, pero el palo le negó la celebración que pudo ser el 1-0 parcial.

Dicho acercamiento fue el más claro de todo el juego, pues por más que el empeño de los colombianos estuvo, en ningún momento se vio la claridad en el último tercio para la anotación.

Al final, el compromiso acabó en un amargo empate a cero goles que dejó más apretado el Grupo F entre los cuatro aspirantes.

Entrando la tarde noche, se dará el choque entre Nigeria y Arabia Saudita, que terminaría por determinar cómo queda la zona para la decisiva fecha final.

Hasta el momento, Noruega y Colombia empatan en puntos con cuatro unidades, la misma diferencia de gol (+1) y los mismos partidos jugados.

Villarreal, el más insistente de Colombia

Noruega dio un campanazo a Colombia al acercarse más de lo debido en los primeros minutos del compromiso jugado en Talca.

Simón García, defensa, en su deseo por frenar una acción en contra de la Tricolor, terminó por meter su mano cuando iba cayendo de una barrida.

De no haber sido porque el cuerpo técnico colombiano pidió la revisión a través de la tarjeta verde, el penal se le habría dado a los europeos.

Penal en contra de la Selección Colombia Sub-20 fue echado hacia atrás luego del pedido a través de la tarjeta verde | Foto: Captura a transmisión del Gol Caracol

Afortunadamente, para la Tricolor, la árbitra Katia García, de México, dio a conocer tras la revisión del VAR que consideraba “una mano natural” la que tocó al central cafetero.

Justo después del minuto 20 del primer tiempo, el seleccionado dirigido por César Torres reaccionó en busca del primer gol en favor suyo.

A través de ataques por varias vías, los colombianos se acercaron. Tal vez quien estuvo más insistente y cerca de lograrlo fue Néyser Villarreal.

El atacante que saldrá de Millonarios a finales del año en curso pudo adelantar a los colombianos, pero su remate se fue desviando por uno de los costados.

En las estadísticas del juego, estas acompañaron al atacante con un 92 % de pases completados, 23 toques de balón y una calificación cercana a los 7.0 puntos.