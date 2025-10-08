Definido el posible rival de Colombia en cuartos de final del Mundial Sub-20: dieron el batacazo

Aunque la Selección Colombia todavía debe ganar su partido frente a Sudáfrica, el posible rival de esa llave ya está definido.

España dio el batacazo contra Ucrania (1-0) y se clasificó a cuartos de final del Mundial Sub-20, luego de haber avanzado como uno de los mejores terceros.

La roja se instaló en la próxima ronda gracias al solitario gol de Pablo García al minuto 24, en un partido disputado en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, a unos 100 km de Santiago.

“Es el trabajo del equipo, llevábamos tiempo diciéndolo, que daba sus frutos tanto trabajo y tanto esfuerzo (...) Contento que el golito haya servido para ayudar a esta clasificación”, celebró García, extremo del Real Betis, en la transmisión oficial de televisión.

Tras doce años de ausencia en el torneo juvenil, España se consolida como candidata para llevarse el trofeo que conquistó en 1999 y que se le escapó en las finales de 1985 y 2003.

Ucrania era uno de los favoritos por lo hecho en la fase de grupos. El conjunto amarillo no había perdido ni un solo partido en el Mundial Sub-20, haciendo siete puntos de nueve posibles.

España, por su parte, se clasificó como mejor tercera del grupo C, dejando por fuera a Brasil.

Pero la roja se impuso sobre el campo de juego y avanzó a cuartos de final, esperando por el ganador de la serie de Colombia vs. Sudáfrica.

¿Cuando juega Colombia vs. Sudáfrica?

El partido de la Tricolor será este miércoles, 8 de octubre, a las 2:30 de la tarde (hora de Colombia) en el Estadio Fiscal de Talca. La transmisión estará disponible en Caracol, RCN y DSports.

César Torres, técnico colombiano, confía que a sus dirigidos se les abrirá el arco y podrán clasificar sin mayores problemas.

“Lo principal y lo primordial es nuestra idea de juego. Lo que queremos hacer es buscar superioridades desde el inicio del juego e intentar mantener el control del balón con posesiones, con circulaciones fluidas y metiendo la pelota al área rival para buscar definir. Eso es lo que queremos en cada juego”, dijo en atención a medios desde Talca.

César Torres, técnico de la Selección Colombia Sub-20 | Foto: AFP

La gran fortaleza de Colombia es su sistema defensivo, pues solo recibió un gol en la fase de grupos. No obstante, le costó ganar los puntos por la falta de eficacia en el arco rival.

“Estamos jugando cada vez mejor y el rendimiento está mejorando en lo individual y en lo colectivo. La responsabilidad hay que pasársela al rival”, sentenció Torres.