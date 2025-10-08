Suscribirse

Definido el posible rival de Colombia en cuartos de final del Mundial Sub-20: dieron el batacazo

Hubo sorpresa en el arranque de las llaves de octavos y uno de los favoritos se quedó por fuera.

Redacción Deportes
8 de octubre de 2025, 2:42 p. m.
Futbol, Ucrania vs Espana. Mundial sub 20, Chile 2025. El jugador de Espana Pablo Garcia, derecha, marca un gol contra Ucrania durante un partido de eliminacion directa de los octavos de final del mundial sub 20 disputado en el estadio Elias Figueroa de Valparaiso, Chile. 07/10/2025 Andres Pina/Photosport Football, Ukrania vs Spain. U-20 World Cup Championship. Spain�s player Pablo Garcia, right, scores against Ukrania during a U-20 World Cup, round of 16 knock out match, at the Elias Figueroa stadium in Valparaiso, Chile. 07/10/2025 Andres Pina/Photosport (Photo by ANDRES PINA/PHOTOSPORT / Photosport via AFP)
España venció a Ucrania y espera rival del duelo de Colombia vs. Sudáfrica. | Foto: Photosport via AFP

Aunque la Selección Colombia todavía debe ganar su partido frente a Sudáfrica, el posible rival de esa llave ya está definido.

España dio el batacazo contra Ucrania (1-0) y se clasificó a cuartos de final del Mundial Sub-20, luego de haber avanzado como uno de los mejores terceros.

Contexto: Colombia vs. Sudáfrica: hora y canal para ver los octavos de final del Mundial Sub-20

La roja se instaló en la próxima ronda gracias al solitario gol de Pablo García al minuto 24, en un partido disputado en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, a unos 100 km de Santiago.

“Es el trabajo del equipo, llevábamos tiempo diciéndolo, que daba sus frutos tanto trabajo y tanto esfuerzo (...) Contento que el golito haya servido para ayudar a esta clasificación”, celebró García, extremo del Real Betis, en la transmisión oficial de televisión.

Tras doce años de ausencia en el torneo juvenil, España se consolida como candidata para llevarse el trofeo que conquistó en 1999 y que se le escapó en las finales de 1985 y 2003.

#ESPAÑA VENCIÓ sin SOBRESALTOS a #UCRANIA y ESTÁ en CUARTOS | España 1–0 Ucrania | Resumen

Ucrania era uno de los favoritos por lo hecho en la fase de grupos. El conjunto amarillo no había perdido ni un solo partido en el Mundial Sub-20, haciendo siete puntos de nueve posibles.

España, por su parte, se clasificó como mejor tercera del grupo C, dejando por fuera a Brasil.

Pero la roja se impuso sobre el campo de juego y avanzó a cuartos de final, esperando por el ganador de la serie de Colombia vs. Sudáfrica.

Contexto: Papelón de Chile en el Mundial Sub-20: atormentado en casa por México y con golazo a bordo

¿Cuando juega Colombia vs. Sudáfrica?

El partido de la Tricolor será este miércoles, 8 de octubre, a las 2:30 de la tarde (hora de Colombia) en el Estadio Fiscal de Talca. La transmisión estará disponible en Caracol, RCN y DSports.

César Torres, técnico colombiano, confía que a sus dirigidos se les abrirá el arco y podrán clasificar sin mayores problemas.

Lo principal y lo primordial es nuestra idea de juego. Lo que queremos hacer es buscar superioridades desde el inicio del juego e intentar mantener el control del balón con posesiones, con circulaciones fluidas y metiendo la pelota al área rival para buscar definir. Eso es lo que queremos en cada juego”, dijo en atención a medios desde Talca.

Colombia's head coach Cesar Torres fight for the ball during the 2025 South American U-20 football championship final round match between Colombia and Chile at the Br�gido Iriarte stadium in Caracas on February 13, 2025. (Photo by Edison GAMEZ / AFP)
César Torres, técnico de la Selección Colombia Sub-20 | Foto: AFP

La gran fortaleza de Colombia es su sistema defensivo, pues solo recibió un gol en la fase de grupos. No obstante, le costó ganar los puntos por la falta de eficacia en el arco rival.

“Estamos jugando cada vez mejor y el rendimiento está mejorando en lo individual y en lo colectivo. La responsabilidad hay que pasársela al rival”, sentenció Torres.

Sobre la posibilidad de otro empate en el Mundial Sub-20, el técnico aseguró que han estado practicando los penales aunque la idea es evitarlos. “Hace mucho tiempo venimos haciéndolo (penaltis) y tenemos mucha tranquilidad y confianza con nuestros arqueros, que son atajadores de penales. Esperamos no llegar a esa instancia y resolverlo en los 90 minutos”, declaró.

