Papelón de Chile en el Mundial Sub-20: atormentado en casa por México y con golazo a bordo

México goleó este martes, 7 de octubre, con un contundente 4-1 al anfitrión Chile en su Mundial Sub-20, y se clasificó a los cuartos de final del certamen juvenil, donde se encontrará con Argentina o Nigeria.

Los aztecas se adelantaron gracias a un fuerte disparo del delantero Tahiel Jiménez en el minuto 26, tras una asistencia de la joya adolescente Gilberto Mora, un volante ofensivo de apenas 16 años.

Chile se apoderó del balón y de las ocasiones tras el descanso, pero un bombazo del mediocampista Iker Fimbres desde fuera del área silenció al estadio Elías Figueroa de Valparaíso (100 km de Santiago), en el 67.

México empezó la goleada luego de que el extremo Hugo Camberos cazara un pase dentro del área y definiera sin oposición en el 80.

La humillación se alargó más tras un nuevo disparo de Camberos en el 86′, ante un Chile ya muy golpeado anímicamente.

“Me parece un partido completo de la selección mexicana, con manejo de momentos y de tensión”, destacó el entrenador mexicano Eduardo Arce a TUDN tras la victoria.

México celebrando su paso a los cuartos de final del Mundial Sub-20. | Foto: Getty Images

La Rojita anotó el gol del honor gracias a su capitán Juan Rossel en el 88′.

Los locales cierran un decepcionante Mundial Sub-20, en el que solo ganaron en la inauguración del torneo, y clasificaron a octavos solo por tener menos amarillas que Egipto.

“Teníamos mucha más esperanza de hacer un mejor Mundial”, dijo a DirecTv Sports el técnico chileno Nicolás Córdova, quien reconoció la superioridad mexicana.

“Nos rompe el corazón llegar hasta aquí (...) trabajamos mucho, la gente no ve los sacrificios, los esfuerzos que nosotros hacemos. Creo que dimos todo hasta el final”, agregó emocionado el defensor chileno Felipe Faúndez.

México, subcampeón de la edición 1977, se enfrentará con Argentina o Nigeria, que buscarán la clasificación el miércoles en el Estadio Nacional de Santiago.

Llega el turno de Selección Colombia

Este miércoles, 7 de octubre de 2025, la Selección Colombia hará frente a Sudáfrica por los octavos de final del Mundial Sub-20. La Tricolor quiere certificar su liderato en el grupo F y hacerse un lugar entre los ocho mejores países del torneo juvenil.

Si Colombia vence a Sudáfrica, se verá en cuartos de final ante España, que dejó en el camino a Ucrania en la ronda de 16 mejores.