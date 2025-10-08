Colombia avanzó a los cuartos de final de la Copa del Mundo Sub-20 que se celebra en Chile, luego de haber superado a Sudáfrica en los octavos por 3-1, ahora irá a la siguiente ronda en busca de España, que se clasificó el martes pasado tras sacar de circulación a Ucrania.

El juego ante los ibéricos está programado para el próximo 11 de octubre, desde las 3:00 p.m. (hora de Colombia).

Esta será la séptima ocasión en la que el cuadro cafetero juegue la instancia de los ocho mejores en la categoría Sub-20.

De avanzar a la siguiente fase (semifinales), Colombia mantendría el sueño de ser campeona, pero antes debería medirse con México o Argentina.

Por el lado del cuadro donde está instalada la selección, las mencionadas fueron las que lograron la clasificación y también jugarán los cuartos el próximo sábado.

Néiser Villarreal, quien salió como una de las figuras de la clasificación habló después de su doblete ante Sudáfrica.

“Yo estaba tranquilo porque el equipo hacía las cosas bien. Lo necesitaba”, indicó.

“A toda la gente de Tumaco, quien me apoya”, dijo sobre a quiénes iba dedicado su par de tantos.

“Hemos creído en el equipo. Era cuestión de tiempo de mejoramiento individual y colectivo”.

“Seguimos creciendo. Nos sobreponemos a dificultades, adversidades. Merecimos ganar”.

Sufriendo de más, se clasificó

Colombia tuvo aciertos, pero también errores en el juego de octavos de final de la cita mundialista ante Sudáfrica.

En principio todo fue alegría con la anotación de Joel Camchimbo al minuto 7, pero al inicio de la segunda mitad la zozobra se dio tras el error del portero, Jordan García.

Para fortuna de Colombia, cuando más se les pedía aparecer a los delanteros, esta vez sí lo hicieron y se aliaron para poner el 2-1 a falta de 30 minutos del final.

Por uno de los costados estuvo inquieto Óscar Perea, el cual ganó la línea de fondo y lanzó un centro donde Neyser Villarreal esperaba ansioso por marcar.

Emulando una giro del cuerpo que ya había hecho ante Noruega, sacó un remate potente con pierna derecha que fue inatajable para el portero rival.

Sudáfrica, con el paso de los minutos, también perdió claridad, lo que le permitió a Colombia adelantar algo más las líneas alejando así el peligro del arco de Jordan.

El entrenador César Torres, junto a su cuerpo técnico, fue manejando de manera correcta los cambios, los tiempos y —después de sufrir— el país celebró un 3-1 final.