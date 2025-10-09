Suscribirse

Neyser Villarreal confesó drama familiar que pocos conocían: “Lo mataron cuando tenía 6 años”

El delantero de la Selección Colombia fue figura y marcó doblete en la victoria contra Sudáfrica por los octavos de final del Mundial Sub-20.

Redacción Deportes
9 de octubre de 2025, 1:43 p. m.
Neyser Villarreal marcó doblete en la victoria de la Selección Colombia sobre Sudáfrica en el Mundial Sub-20
Neyser Villarreal lo volvió a hacer. El delantero tumaqueño marcó doblete con la Selección Colombia y fue fundamental para obtener la clasificación a cuartos de final del Mundial Sub-20.

Aunque recibió críticas por su convocatoria al no tener continuidad con Millonarios, Neyser respondió a la confianza del cuerpo técnico y se quedó con la titularidad por encima de Emilio Aristizábal.

Contexto: Colombia se deshizo de Sudáfrica y avanza a cuartos del Mundial Sub-20: así fueron los goles

En fase de grupos no marcó, pero ante Sudáfrica se destapó y terminó siendo clave en la victoria del combinado nacional.

Villarreal marcó al minuto 63 con un potente derechazo y remató su tarde soñada en el tiempo de descuento definiendo a la salida del portero para sentenciar el 3-1 definitivo.

RESUMEN | Colombia 3-1 Sudáfrica | Mundial Sub-20: doblete de Néyser Villarreal

Dedicatoria a su padre

En zona mixta atendió a los medios de comunicación y manifestó su alegría por este doblete que le sirvió como desahogo. “No me sentía con presión, era algo que en cualquier momento me iba a llegar y gracias a Dios me llegó hoy”, declaró.

Neyser estuvo en duda hasta los últimos días, pues una lesión muscular le privó de disputar los amistosos preparatorios con la Selección Colombia Sub-20 y parecía quitarle la oportunidad de asistir a la Copa del Mundo.

Pero César Torres intercedió por él y lo convocó a pesar de la polémica en la opinión pública. Neyser entró en la lista, fue suplente en el primer partido y desde su ingreso no ha vuelto a soltar el puesto de delantero centro.

Contexto: Barcelona se fija en una joya de la Selección Colombia Sub-20: “Ojeadores lo siguen”

Ante Sudáfrica no solo dio muestras de su calidad, sino que gozó de ayuda divina por parte de su padre. “Mi papá que está arriba. Lo mataron cuando tenía 6 años”, declaró.

“Me acuerdo un poquito. Siempre por las noches le pido a él que me ayude desde arriba. Desde la primera ocasión que tuve supe que mi papá me iba a ayudar”, agregó.

Neyser reveló que los goles fueron dedicados a la memoria de su progenitor. “Siempre le dedico todos mis partidos, gracias a él, porque a él le gustaría que yo estuviera acá en la Selección”, completó.

Ahora viene una prueba de más exigencia. El próximo sábado, a las 3:00 de la tarde, la Tricolor estará enfrentando a España por un cupo a las semifinales del Mundial Sub-20 y seguramente estará Neyser Villarreal en la once inicialista.

Futbol, Colombia vs Sudafrica. Mundial sub 20, Chile 2025. El jugador de Colombia Neyser Villarreal, izquierda derecha centro, celebra con sus companeros tras marcar un gol contra Sudafrica durante un partido de octavos de final del mundial sub 20 disputado en el estadio Fiscal de Talca, Chile. 08/10/2025 Eduardo Fortes/Photosport Football, Colombia vs South Africa. U-20 World Cup Championship. Colombian�s player XXX, left right center, celebrates with teammates after scoring against South Africa during a round of 16 match of the U-20 World Cup at the Fiscal stadium in Talca, Chile. 08/10/2025 Eduardo Fortes/Photosport (Photo by EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT / Photosport via AFP)
Elogios de César Torres

Esta es una confesión que pocos conocían sobre Neyser, quien saltó al estrellato en el Sudamericano Sub-20 y ha recibido cientos de críticas por el desempeño con Millonarios en la Liga Betplay.

A pesar de todo, su técnico César Torres sigue convencido de las cualidades que le vio y que lo tienen sonando para clubes del exterior.

Ese chico se merece todo, tiene una nobleza, una humildad. A propósito, lo envié ayer a rueda de prensa, a atención de medios, para que se suelte, él no tiene que demostrarle nada a nadie, tiene una calidad impresionante, hoy apareció, creemos en él como creemos en Emilio. Esto lo va a liberar y Dios permita que vengan más goles para que Colombia siga avanzando”, señaló el DT.

