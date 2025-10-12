El Mundial Sub-20 ya tiene definidas las llaves semifinales que se disputarán la próxima semana. Además de la Selección Colombia, se clasificó Argentina, Francia y la sorprendente Marruecos.

Cabe recordar que la Tricolor inscribió su nombre el sábado, luego de eliminar a España con un gol agónico de Néiser Villarreal.

Acto seguido, Argentina dejó en el camino a México (2-0) y se confirmó como el rival de Colombia para el próximo miércoles.

Este domingo se disputaron las otras dos series de cuartos de final. Marruecos dio la sorpresa contra Estados Unidos (1-3) y Francia hizo lo propio contra Noruega (0-2).

¿Cuándo son las semifinales del Mundial Sub-20?

En ese orden de ideas, las semifinales del Mundial Sub-20 se jugarán así:

Marruecos vs. Francia : miércoles 15 de octubre a las 3:00 p. m. (COL)

: miércoles 15 de octubre a las 3:00 p. m. (COL) Argentina vs. Colombia: miércoles 15 de octubre a las 6:00 p. m. (COL)

El partido de Marruecos vs. Francia se disputará en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, mientras que Argentina vs. Colombia será en el Estadio Nacional de Santiago.

El ganador de cada serie clasificará a la final del Mundial Sub-20 y los perdedores se enfrentarán en un partido más por el tercer puesto.

Trofeo del Mundial Sub-20 | Foto: FIFA via Getty Images

Adiós a Estados Unidos

La principal sorpresa de esta jornada fue la eliminación de Estados Unidos, que no pudo sostener su rótulo de favorito ante Marruecos.

Fouad Zahouani, a los 31 minutos, el estadounidense Joshua Wynder (en contra al 67), y Gessime Yassine marcaron los goles para los Leones del Atlas, como se le conoce a la selección marroquí.

Cole Campbell, justo antes del descanso, había marcado el empate parcial para el conjunto norteamericano.

La mejor actuación de Marruecos en un Mundial Sub-20 había sido un cuarto puesto en la edición de Países Bajos 2005, cuando cayeron en el partido por el tercer lugar ante Brasil, quedándose cerca de cerrar el torneo con una histórica medalla.

Ahora tendrán que lidiar con una de las potencias del fútbol europeo, Francia, que repuntó en las rondas eliminatorias y llega con curva ascendente a la semifinal.

Francia, último clasificado

La selección francesa hizo su trabajo y dejó en el camino a Noruega, rival que enfrentó a Colombia en la fase de grupos.

El autor de los goles para Francia fue Saïmon Bouabré, mediocampista ofensivo del NEOM SC, quien abrió el marcador a los 19 minutos en un mano a mano contra el portero.

Bouabré reapareció a los 37 minutos, cuando lanzó un tiro rasante al borde del área y decretó así el segundo a favor de su país.