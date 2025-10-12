Suscribirse

Deportes

Definidos los cuatro semifinalistas del Mundial Sub-20: Colombia, dos potencias y una sorpresa

La siguiente fase ya tiene llaves y fechas definididas con la Tricolor entre los aspirantes al título.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

13 de octubre de 2025, 1:12 a. m.
Colombia está en semifinales del Mundial Sub-20 y sueña con el título
Colombia está en semifinales del Mundial Sub-20 y sueña con el título | Foto: Getty Images

El Mundial Sub-20 ya tiene definidas las llaves semifinales que se disputarán la próxima semana. Además de la Selección Colombia, se clasificó Argentina, Francia y la sorprendente Marruecos.

Cabe recordar que la Tricolor inscribió su nombre el sábado, luego de eliminar a España con un gol agónico de Néiser Villarreal.

Acto seguido, Argentina dejó en el camino a México (2-0) y se confirmó como el rival de Colombia para el próximo miércoles.

Este domingo se disputaron las otras dos series de cuartos de final. Marruecos dio la sorpresa contra Estados Unidos (1-3) y Francia hizo lo propio contra Noruega (0-2).

Contexto: Esto dijo la prensa española tras caer ante Colombia en el Mundial Sub-20: “Ayuda del árbitro”

¿Cuándo son las semifinales del Mundial Sub-20?

En ese orden de ideas, las semifinales del Mundial Sub-20 se jugarán así:

  • Marruecos vs. Francia: miércoles 15 de octubre a las 3:00 p. m. (COL)
  • Argentina vs. Colombia: miércoles 15 de octubre a las 6:00 p. m. (COL)

El partido de Marruecos vs. Francia se disputará en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, mientras que Argentina vs. Colombia será en el Estadio Nacional de Santiago.

El ganador de cada serie clasificará a la final del Mundial Sub-20 y los perdedores se enfrentarán en un partido más por el tercer puesto.

LA TIRANA, CHILE - SEPTEMBER 10: A view of the FIFA U-20 World Cup trophy in Atacama desert on September 10, 2025 in La Tirana, Iquique, Chile. (Photo by Marcelo Hernandez - FIFA/FIFA via Getty Images)
Trofeo del Mundial Sub-20 | Foto: FIFA via Getty Images

Adiós a Estados Unidos

La principal sorpresa de esta jornada fue la eliminación de Estados Unidos, que no pudo sostener su rótulo de favorito ante Marruecos.

Fouad Zahouani, a los 31 minutos, el estadounidense Joshua Wynder (en contra al 67), y Gessime Yassine marcaron los goles para los Leones del Atlas, como se le conoce a la selección marroquí.

Cole Campbell, justo antes del descanso, había marcado el empate parcial para el conjunto norteamericano.

Contexto: Definido el próximo rival de Colombia en el Mundial Sub-20, tras México vs. Argentina

La mejor actuación de Marruecos en un Mundial Sub-20 había sido un cuarto puesto en la edición de Países Bajos 2005, cuando cayeron en el partido por el tercer lugar ante Brasil, quedándose cerca de cerrar el torneo con una histórica medalla.

Ahora tendrán que lidiar con una de las potencias del fútbol europeo, Francia, que repuntó en las rondas eliminatorias y llega con curva ascendente a la semifinal.

¡#MARRUECOS HISTÓRICO! ELIMINÓ a #ESTADOSUNIDOS en CUARTOS | Estados Unidos 1–3 Marruecos | Resumen

Francia, último clasificado

La selección francesa hizo su trabajo y dejó en el camino a Noruega, rival que enfrentó a Colombia en la fase de grupos.

El autor de los goles para Francia fue Saïmon Bouabré, mediocampista ofensivo del NEOM SC, quien abrió el marcador a los 19 minutos en un mano a mano contra el portero.

Bouabré reapareció a los 37 minutos, cuando lanzó un tiro rasante al borde del área y decretó así el segundo a favor de su país.

Noruega descontó cerca del final a través de Rasmus Holten, pero ya era demasiado tarde para pensar en la remontada. El resultado final fue 2-1, terminando así con el sueño de los noruegos en la ciudad de Valparaíso.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Copa Libertadores Femenina: Deportivo Cali eliminó a un gigante y clasificó a semifinales

2. Definidos los cuatro semifinalistas del Mundial Sub-20: Colombia, dos potencias y una sorpresa

3. La modelo Daniella Álvarez será una de las estrellas en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

4. “La guerra ha terminado”: Trump despegó hacia Medio Oriente y se refirió al acuerdo entre Israel y Hamás

5. Papelón de Franco Armani le da la vuelta al mundo: doble ‘blooper’ lo condena en Argentina

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Mundial Sub 20FranciaMarruecosSelección Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.