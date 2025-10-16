José Pékerman celebró la desgracia de Colombia en el Mundial Sub-20: se regó al hablar

Dieciocho años después de su consagración en Canadá 2007, Argentina regresó a una final del Mundial Sub-20 al derrotar 1-0 a Colombia este miércoles en Santiago, en las semifinales de Chile 2025, y peleará por el título contra Marruecos, debutante en una final juvenil.

En un partido tenso y emocionante en el estadio Nacional, la albiceleste se impuso con la anotación de Mateo Silvetti, a los 72 minutos.

Gianluca Prestianni y Mateo Silvetti celebran el gol que le dio el paso a la final para Argentina. | Foto: FIFA via Getty Images

“Sabíamos que no éramos favoritos, que Colombia se lo iba a llevar todo, pero nosotros nos propusimos ganar este partido y así llegamos al gol”, dijo el volante argentino Gianluca Prestianni, figura del partido y autor de la asistencia para el gol del atacante del Inter Miami.

Argentina es la selección más ganadora del Mundial Sub-20, con seis títulos y presente en 18 de las 24 ediciones. Ha disputado ocho finales, incluyendo el subcampeonato de 1983, y no conquista el torneo desde 2007, cuando un equipo liderado por Sergio ‘el Kun’ Agüero alcanzó la gloria en Canadá.

Pékerman celebró por Argentina

Reacciones múltiples se dieron tras el paso de los albicelestes al gran juego de la final, donde enfrentarán a Marruecos.

Si bien se sabía que exjugadores y técnicos hablarían, no se veía venir un pronunciamiento de José Pékerman, quien hace unos de años estuvo a cargo de la Selección Colombia.

Por su pasado en el combinado Tricolor se pensó que este se mantendría en silencio tras un dolor como el que vivió Colombia.

José Pékerman junto a Néstor Lorenzo, actual entrenador de la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Sin embargo, el estratega dejó ver su lado más patriota y exaltó lo hecho por los muchachos de la sub-20 argentina.

“Estoy muy feliz, volvemos a una final mundial que llevábamos 18 años sin lograrla. Es muy merecido”, destacó tras haber roto la racha.

También hizo mención de un tridente de trabajadores cercanos a los procesos de los argentinos que, según Pékerman, ayudaron a encaminar todo para una nueva final.

“Los chicos están realizando un gran trabajo y los felicito a todos, pero también a Hugo Tocalli, Pancho Ferraro, Hugo Salorio, toda la gente que recompuso el camino”, expresó.

Conocedor del proceso que se lleva en su país por haber sido durante mucho tiempo formador de talentos para la selección, resaltó lo que se viene haciendo y ve desde afuera.

“Se está logrando en todo sentido y los clubes argentinos hacen un trabajo increíble en las inferiores, construyendo predios, mejorando los campos de juego y optimizando las búsquedas de jugadores”, reconoció.

Emilio Aristizábal se lamenta mientras los de Argentina celebran su paso a la final del Mundial Sub-20. | Foto: Photosport via AFP

“Todo eso nos puso en un lugar de avanzada en el mundo y demuestra que tenemos presente”, sumó a los elogios de quien hoy se encargan de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Sobre esa constante presencia de las selecciones argentinas en finales, ganadas muchas y con procesos exitosos, acabó rescatando el trabajo entre todas las categorías.

“Hay una integración con la Selección mayor que es fantástica, se siguen los procesos muy unidos y no parece que uno fuera más que otro. También felicito a Bernardo Romeo, que está en la coordinación, y que hacen un trabajo que no sale tanto a la luz”, terminó.