José Pékerman ya tendría nuevo equipo: directivo hizo anuncio oficial sobre su regreso

El recordado entrenador de la Selección Colombia está alejado de la dirección técnica desde su paso por Venezuela en 2022.

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

9 de octubre de 2025, 5:35 p. m.
VIENNA, AUSTRIA - SEPTEMBER 22: Jose Pekerman the head coach / manager of Venezuela during the International Friendly match between Venezuela and Iceland at Motion Invest Arena on September 22, 2022 in Vienna, Austria. (Photo by Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images)
José Pékerman volvería a los banquillos a sus 76 años. | Foto: Getty Images

Tres años después de su última experiencia, José Pékerman está cerca de volver a los banquillos en el fútbol argentino.

Pékerman ha sonado en varias ocasiones desde que rescindió su contrato con Venezuela a principios de 2023, sin embargo, ninguna se ha materializado.

Contexto: Néstor Lorenzo confirmó su primera decisión para el Mundial 2026: hizo el anuncio oficial

Pero ahora es la carta principal de Talleres de Córdoba, bajo la presidencia que se elegirá el próximo 19 de octubre.

Adrian Gruppi, candidato al puesto más importante en la dirigencia del club cordobés, anuncio que Pékerman sería el técnico de Talleres si resulta ganador en las elecciones.

“Para que los ‘pibes’ lleguen a primera y no sean una mercancía, necesitan una cabeza en el primer equipo”, indicó Gruppi en el lanzamiento oficial de su campaña.

Pékerman llegaría a Talleres

Daniel Brizuela será el director deportivo del movimiento ‘Talleres Es De Su Gente‘ y a través de él buscarán cerrar los últimos detalles con el nuevo técnico.

“Creemos que necesitamos un técnico a la altura de captar esos jóvenes y promoverlos a la primera división. Ese técnico, para nosotros, que debería cerrar este proyecto, sería José Néstor Pékerman”, agregó Gruppi.

Contexto: Grabaron la reacción de Leo Messi tras la muerte de Miguel Ángel Russo: se enteró en directo

La última palabra se tendrá el próximo fin de semana, cuando se realicen las elecciones internas de Talleres y se elija al nuevo presidente.

En caso de que Adrián Gruppi sea el ganador, se espera el nombramiento de Pékerman para tomar las riendas del plantel profesional.

Actualmente, la T es dirigida por el exfutbolista Carlos Tévez y marcha en la casilla número 12 de la tabla de posiciones de la liga argentina.

José Pékerman estaría de vuelta en un club de prestigio en Sudamérica
José Pékerman suena para Talleres de Córdoba. | Foto: Getty Images

¿Qué clubes ha dirigido José Pékerman?

Aunque la mayor parte de su carrera la ha hecho a nivel de selecciones, José Pékerman también tiene experiencia en clubes.

En 2007 firmó como DT del Toluca de México y dos años más tarde dirigió a Tigres UANL.

En el fútbol mexicano dirigió 48 partidos en total con un balance de 18 victorias, 18 empates y 12 derrotas. El rendimiento fue del 50 %, uno de los más bajos en su carrera como entrenador.

Así ha sido la carrera de José Pékerman

Su fama a nivel internacional la hizo como técnico de las divisiones menores de Argentina, selección con la que conquistó el Mundial Sub-20 de 1997 y 2001, además de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1995.

Pékerman también fue mundialista con la albiceleste en Alemania-2006, pero los resultados no resultaron siendo los mejores.

El estratega argentino tomó un segundo aire en su carrera tomando las riendas de la Selección Colombia en 2012. Con su gestión logró la mejor presentación histórica de la Tricolor en el Mundial de Brasil-2014, llegando a cuartos de final.

Pékerman también clasificó a Colombia a Rusia-2018, torneo que significó su despedida por desacuerdos con la Federación Colombiana de Fútbol.

