Suscribirse

Deportes

Avisan a James Rodríguez en México: rival le advierte las formas que usarán para pararlo

El Club Santos Laguna prepara un plan táctico específico para limitar el protagonismo del mediocampista colombiano en su visita de este sábado.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Deportes
18 de octubre de 2025, 5:06 p. m.
La meta es impedir que James juegue con comodidad.
La estrategia apunta a reducir el impacto de James en el campo. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty

James Rodríguez volvió a entrenar con el Club León tras la fecha FIFA con la Selección Colombia, en preparación para los compromisos rumbo al Mundial 2026.

Aunque el mediocampista había presentado algunas molestias físicas durante su gira internacional, el técnico Ignacio Ambriz aseguró que no eran graves y solo le permitió unos días de descanso antes de reincorporarlo a los entrenamientos.

Tras evaluaciones médicas y prácticas con el equipo, se confirmó que James será convocado para el duelo de Liga MX frente a Santos Laguna.

Plan en Torreón para limitar a la estrella colombiana

Santos Laguna ya tiene un esquema definido para que el colombiano no se sienta cómodo en el terreno de juego y así reducir su influencia en el partido. El mediocampista experimentado Javier Güemez habló sobre la estrategia que implementarán.

En una previa del encuentro, en TV Azteca, el mediocampista indico que: “James obviamente todo mundo lo conoce, es un jugador muy importante, es un jugador con mucha calidad y claro que hay que tener a ese tipo de jugadores muy cerca, con mucho roce, con incomodidad, que no estén cómodos dentro del terreno de juego, y si me toca participar, claro que va a ser un encuentro donde tenga bastante, bastante fricción”.

La estrategia de Santos se centra en limitar los espacios del diez, obligándolo a tomar decisiones rápidas y dificultando su movilidad dentro del campo.

Esta estrategia podría ser determinante para que el equipo local, ya que podría controlar el ritmo de juego y aprovechar cualquier error de León para diseñar una contra.

León llega a Torreón con la intención de romper una racha de cinco partidos sin victorias y mantener vivas las esperanzas de clasificación. El colombiano, quien arrastraba una sobrecarga tras su paso con la Selección, es la principal carta de Ambriz para intentar sumar puntos en la jornada 13 de la Liga MX.

Contexto: Golazo de chilena le da la vuelta al mundo: Barcelona sufre con el Girona de Yáser Asprilla

Duelo clave en la Liga MX

El partido entre Santos Laguna y León se disputará este sábado 18 en el Estadio Corona. León actualmente se encuentra en el puesto 13 con 12 puntos, apenas dos más que Santos Laguna.

James Rodríguez, colombiano al servicio de Club León.
James Rodríguez, colombiano al servicio de Club León. | Foto: Getty Images

Todo puede indicar que James Rodríguez estará de titular, sin embargo, parte de la atención será ver en cómo Santos ejecuta su plan para neutralizarlo y controlar el ritmo del partido.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Señalan a James Rodríguez en México: periodista ventila lo que estaría pasando en el camerino

2. Daniel Sancho y su ‘venganza’ desde la cárcel de Tailandia: “Ha llegado el momento”

3. Avisan a James Rodríguez en México: rival le advierte las formas que usarán para pararlo

4. Sigue el debate jurídico sobre el futuro político de Daniel Quintero: exregistrador delegado asegura que sí puede ser candidato

5. Blooper sentenció a Wolves de Jhon Arias: Sunderland condena al equipo del colombiano en la última casilla

LEER MENOS

Noticias relacionadas

James RodríguezViralLiga Mxsantos laguna

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.