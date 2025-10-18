Avisan a James Rodríguez en México: rival le advierte las formas que usarán para pararlo

James Rodríguez volvió a entrenar con el Club León tras la fecha FIFA con la Selección Colombia, en preparación para los compromisos rumbo al Mundial 2026.

Aunque el mediocampista había presentado algunas molestias físicas durante su gira internacional, el técnico Ignacio Ambriz aseguró que no eran graves y solo le permitió unos días de descanso antes de reincorporarlo a los entrenamientos.

Tras evaluaciones médicas y prácticas con el equipo, se confirmó que James será convocado para el duelo de Liga MX frente a Santos Laguna.

Plan en Torreón para limitar a la estrella colombiana

Santos Laguna ya tiene un esquema definido para que el colombiano no se sienta cómodo en el terreno de juego y así reducir su influencia en el partido. El mediocampista experimentado Javier Güemez habló sobre la estrategia que implementarán.

En una previa del encuentro, en TV Azteca, el mediocampista indico que: “James obviamente todo mundo lo conoce, es un jugador muy importante, es un jugador con mucha calidad y claro que hay que tener a ese tipo de jugadores muy cerca, con mucho roce, con incomodidad, que no estén cómodos dentro del terreno de juego, y si me toca participar, claro que va a ser un encuentro donde tenga bastante, bastante fricción”.

“Con James Rodriguez habrá roce, fricciones. Hay que hacerle un juego incómodo”



La estrategia de Santos se centra en limitar los espacios del diez, obligándolo a tomar decisiones rápidas y dificultando su movilidad dentro del campo.

Esta estrategia podría ser determinante para que el equipo local, ya que podría controlar el ritmo de juego y aprovechar cualquier error de León para diseñar una contra.

León llega a Torreón con la intención de romper una racha de cinco partidos sin victorias y mantener vivas las esperanzas de clasificación. El colombiano, quien arrastraba una sobrecarga tras su paso con la Selección, es la principal carta de Ambriz para intentar sumar puntos en la jornada 13 de la Liga MX.

Duelo clave en la Liga MX

El partido entre Santos Laguna y León se disputará este sábado 18 en el Estadio Corona. León actualmente se encuentra en el puesto 13 con 12 puntos, apenas dos más que Santos Laguna.

James Rodríguez, colombiano al servicio de Club León. | Foto: Getty Images