Golazo de chilena le da la vuelta al mundo: Barcelona sufre con el Girona de Yáser Asprilla

El Barcelona se enfrenta al Girona en un partido vibrante correspondiente a la fecha 8 de La Liga, en un encuentro que arrancó con emociones fuertes y un golazo de antología que ya está dando la vuelta al mundo.

Pedri abre la cuenta con precisión quirúrgica

El Barcelona necesitó apenas 12 minutos para ponerse adelante en el marcador. Pedri, con esa calidad que lo caracteriza, se abrió en el área y definió con frialdad.

🎥 FC Barcelona Goal



⚽️ Pedri



pic.twitter.com/EEutIbpQzd — Barça Spaces (@BarcaSpaces) October 18, 2025

Su disparo, sin potencia excesiva pero con una precisión milimétrica, se clavó en el palo izquierdo del arco de Paulo Gazzaniga, quien solo pudo seguir la trayectoria del balón con la mirada mientras este se alojaba en las redes.

La chilena de Witsel que paraliza Montjuic

Golazo histórico de chilena de Witsel al Barça

pic.twitter.com/zLvun9f0fG — AtletionTop (@AtletiOnTop) October 18, 2025

Pero la respuesta del Girona fue contundente y espectacular. Al minuto 20, llegó un gol que todos los aficionados querrán repetir una y otra vez. Tras un cobro de tiro de esquina,

Witsel controló el balón de la manera en que todos soñamos hacerlo: con una chilena de pierna derecha que dejó sin opciones a Wojciech Szczęsny. El disparo acrobático se incrustó en el palo izquierdo, decretando el 1-1 con un tanto que ya está siendo viral en redes sociales.

El Girona pudo dar la voltereta

Lo que vino después fue un asedio constante del conjunto catalán visitante. El Barcelona comenzó a tambalearse en defensa, y el Girona estuvo a punto de completar la remontada en una seguidilla de ocasiones claras:

Vanat aprovechó al min 22’ un error defensivo blaugrana y se marchó solo ante Szczęsny. Su disparo parecía destinado a las redes, pero el portero polaco respondió con una espectacular atajada con la mano para mantener vivo a su equipo.

Sobre el minuto 23 El Girona volvió a quedar mano a mano con el guardameta del Barcelona. Esta vez fue Portu quien tuvo la oportunidad de poner el 1-2, pero su disparo se estrelló en el poste. El Olímpico de Montjuic contuvo la respiración mientras el Barcelona se salvaba por centímetros.

Frenkie de Jong intentó responder al min 25’ para los locales con un disparo bien perfilado desde la mitad del área, pero Gazzaniga estuvo atento para interceptar el balón y mantener la igualdad en el marcador.