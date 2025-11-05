Todo apunta a que Hernán Torres alistaría un pedido de fichaje, en Millonarios, que remecería la ventana de pases en el FPC. Un jugador de experiencia, con pasado en Selección Colombia y que se venía desempeñando en Deportivo Pereira.

Se trata de Carlos Darwin Quintero, polifacético atacante de 38 años que, ante la crisis que vive Deportivo Pereira, y su casi segura no continuidad allí, tendría encima la propuesta de varios clubes del FPC por obtener sus servicios.

Así lo reveló el periodista Felipe Sierra en el programa SinBoleta. Dijo que Carlos Darwin es un deseo personal de Hernán Torres, pero que el problema es que hay tres equipos en Colombia que también están interesados en el experimentado jugador.

“Pude averiguar, pude preguntar directamente a una fuente, y me dicen que evidentemente hay un deseo personal de Hernán Torres por querer contar con una referencia en el FPC como Carlos Darwin Quintero”, arrancó afirmando Sierra.

“Pero, hay tres equipos que quieren a Carlos Darwin Quintero (...) Tres equipos importantes del FPC quieren a Carlos Darwin Quintero”, sentenció.

La información llega en medio de días difíciles para Millonarios, deportivamente hablando. El embajador casi no tiene posibilidades de entrar a cuadrangulares, y aunque aún ostente unas pocas probabilidades, y ya estaría pensando seriamente en el 2026.

Así las cosas, Hernán Torres seguiría siendo el timonel de Millonarios para 2026. No solo porque tiene contrato vigente, sino también porque la prensa cercana al cuadro capitalino filtra el interés de la directiva en que continúe.

Carlos Darwin Quintero sonaría con fuerza para llegar a Millonarios. | Foto: Colprensa/Juan Sebastián Henao Hernández.

Rumores de refuerzos en Millonarios

No solo suena con fuerza Carlos Darwin Quintero, para Millonarios, desde hace varias semanas. Los embajadores también estarían con el radar puesto en futbolistas como Facundo Boné y Harold Santiago Mosquera.

Así lo contó el periodista Alexis Rodríguez en su cuenta de X, despertando todo tipo de comentarios al respecto. Son rumores, pero se trata de jugadores con recorrido en el FPC y que han demostrado características interesantes en los equipos donde han prestado sus servicios.

#CortitasYalPie llega gracias a @StakeColombia 🎂 2 años en 🇨🇴



Nicolas lo que averigue es que Ⓜ️ sí sondeó a Michael Barrios y Harold Santiago Mosquera



BARRIOS

Negociación para renovar con Once va lenta pero encaminada



HSM

Su circulo reconoce que ir a Ⓜ️ es posible y vienen… https://t.co/KA3MP9AwHh — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) November 3, 2025

Es evidente que en Millonarios se estarían moviendo, tomando en cuenta el irregular 2025 que protagonizaron. No solo fue el segundo semestre, sino durante todo el año vivieron situaciones complejas en lo deportivo.

Nómina de Millonarios en la Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Colprensa - Lina Gasca