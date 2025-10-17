Millonarios ficharía a una figura de Santa Fe: le daría golpe para la Libertadores 2026

Harold Santiago Mosquera, una de las figuras de Independiente Santa Fe en el título de la décima estrella cardenal (2025-l), se volvió tendencia en la tarde de este viernes, 17 de otubre de 2025, por el presunto interés de Millonarios en volver a tenerlo en sus filas.

Se trata de un rumor, pero ha tomado fuerza. Este mismo viernes han mencionado bastante del cuadro embajador en redes sociales, pues estaría planificando el 2026 con refuerzos de jugadores y, al parecer, Hernán Torres seguiría siendo el técnico.

Harold Santiago Mosquera celebrando el gol que hizo en la final, contra Medellín, con Santa Fe. | Foto: Colprensa - Diego Pineda

Uno de los programas donde hablaron respecto al presunto interés de Millonarios en Harold Santiago Mosquera fue en La FM Más Fútbol. La mesa de trabajo, en dicho programa, dijo que se trataba de un rumor que ya llevaba varios días instalado.

“Sería el menos malo”, dijo Guillermo Arango, periodista del programa referenciado, refiriéndose a la posible llegada de Harold Santiago tras la presión de sus compañeros porque diera un nombre de los posibles refuerzos para 2026.

¿Harold Santiago Mosquera tendría su segunda etapa en Millonarios?

Cuando un jugador pasa de un club a otro, y estos son rivales acérrimos, se desata polémica. Ese sería el caso si Mosquera cambia a Santa Fe por Millonarios, pero él ya sabe qué es vestir la camiseta albiazul.

De hecho, quedó en letras doradas en los libros embajadores. Para 2017-ll, Harold Santiago integró la nómina de Millonarios que le ganó la histórica final a Santa Fe, por liga, y obtuvo la estrella 15 de su historia.

Harold Santiago Mosquera (der. - No. 13) celebrando la estrella 15, con Millonarios ante Santa Fe, en el segundo semestre de 2017. | Foto: Colprensa - Diego Pineda

Después de eso, Mosquera pasó por varios equipos y para 2024-ll desembarcó nuevamente en Bogotá, pero ahora en Santa Fe. Rápidamente se consolidó como uno de los importantes en el cuadro cardenal.

En 2025-l, Harold metió el gol, en la final de vuelta contra Medellín, que empató la serie 1-1. Minutos después, Rodallega hizo un gol lesionado, puso el 2-1 final y ese marcador le dio la décima estrella a Santa Fe.

Con trofeo en mano, los cardenales tienen cupo asegurado para Copa Libertadores 2026 en fase de grupos. Eso sería suficiente como para que Harold Santiago Mosquera prefiera quedarse en el onceno rojo, pero los próximos días serían claves en cuanto al tema.