Si bien el plantel permanece en un periodo de vacaciones, las directivas parecen no bajar los brazos y siguen en busca de hacerse con el mejor equipo para el otro año.

De llegadas solo se ha hecho oficializado a Carlos Darwin Quintero, pero en cuanto a salidas ya varios están en la puerta, mientras que a otros les notificaron que no los usarán.

En las últimas horas, uno del que se supo que no estará más en el equipo dirigido por Hernán Torres, es el canterano, Ramiro Brochero.

Ramiro Brochero seguirá su carrera fuera de Millonarios en 2026 | Foto: Captura X ( Mariano Olsen)

Este talento de 25 años “fue notificado por Millonarios que no será tenido en cuenta para el próximo semestre”, según dio cuenta el periodista, Mariano Olsen.

Será cuestión de días para que ese vínculo pueda quedar cerrado, pues “el delantero podría rescindir su contrato que finaliza en junio de 2027″, completa el periodista.

Con Brochero se aumenta la lista

Un día antes ya se había hecho mención de otro jugador que saldría del plantel de los capitalinos. Se hacía referencia a Helibelton Palacios.

El mismo periodista, que dio la novedad de Brochero, fue quien señaló que el exdefensa de Selección Colombia “no continuará en Millonarios”.

Helibelton Palacios (izquierda) dirá adiós a Millonarios para 2026. | Foto: Lina Gasca

“El lateral derecho termina contrato el 31 de diciembre y quedará en libertad de acción tras cumplir también vínculo con Cruzeiro”, complementó.

Al parecer, y por la información que maneja Olsen, Palacios ya está en búsqueda de nuevas opciones para su carrera deportiva.

“Estamos analizando opciones” me dicen desde su entorno", fue lo que citó de su fuente.

Extranjeros también irían para afuera

Mínimo, uno de los jugadores con pasaporte que no es de Colombia, y que hoy día están vinculados a Millonarios, también tendrían los días contados.

De acuerdo con la información del periodista Felipe Sierra, serían tres los jugadores que estarían próximos a salir.

“Millonarios está abierto a negociar la salida de Juan Pablo Vargas (30), Bruno Savio (31) y Santiago Giordana (30); dependiendo de la lesión, para liberar cupos extranjeros”, menciona al dar la lista de futbolistas que podrían marcharse.

Aunque esos sean los planes iniciales de los embajadores, estos parecen reconocer “que no es una tarea sencilla”.

Las dificultades estarían relacionadas con los contratos vigentes de los jugadores, algunos de los cuales tendrían que ser interrumpidos con un posible costo económico.

Paralelamente, el club capitalino ya definió que solo un extranjero continuará en la institución: “La decisión del club, es que siga Guillermo De Amores (31)”.