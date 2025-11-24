Un día después de la polémica armada en la Liga BetPlay 2025-II por un gol que le convalidaron al Junior de Barranquilla ante América, la FCF sacó los audios VAR.

Allí, desde un primer momento, al juez central, Wilmar Montaño, se le escucha decir mientras sigue la jugada: “Gol, gol, gol”.

Wilmar Montaño y la terna arbitral que estuvo en el América vs. Junior de cuadrangulares finales.

Ante la duda que se generó, fue necesario la intervención de la cabina donde estaban asistentes arbitrales con más ángulos para determinar si el balón pasó en su totalidad.

Después de un par de minutos en los que se fijan con varias perspectivas, uno le señala al árbitro central: “Gol confirmado, gol confirmado”.

Durante la explicación previa a los audios que se dieron en medio del partido, la explicación es que “no hay una clara evidencia para cambiar la decisión tomada en campo”.

Para el juez Montaño el apoyo de parte de sus ayudantes fue clave, pues aunque él lo vio en campo el gol, estos les ayudaron a certificar que sí fue así ante los reclamos de América.

¿No hay más cámaras?, postura de Win Sports

SEMANA pudo establecer contacto con el canal para saber cuál podría llegar a ser su grado de responsabilidad al no tener un ángulo que ayudase a determinar si fue gol.

Jorge Arabia, vicepresidente de producción y operaciones de Win Sports, fue quien respondió a los interrogantes, dejando en firme que estos proveen múltiples tomas, pero la decisión final es de la terna arbitral que oficie en los juegos.

En primera instancia se le preguntó ¿por qué no hay una cámara o ángulo que ayude a determinar si fue gol o no?

Gol de Junior al América generó fuerte controversia en el Fútbol Profesional Colombiano | Foto: Captura a YouTube (Win Sports) - América vs. Junior (goles) | Liga BetPlay Dimayor 2025-2 | Cuadrangulares - Fecha 2

J. A: Trabajamos bajo un esquema de producción de mínimo 13 cámaras para los partidos de la Liga Betplay Dimayor, en pleno cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales con Dimayor.

Cabe aclarar que las imágenes no son la principal herramienta para esclarecer este tipo de acciones, hay sistemas avalados por FIFA como el GOAL-LINE TECHNOLOGY que justamente han sido desarrollados para evitar este tipo de controversias.

SEMANA: ¿El canal provee las tomas al VAR y jueces?

J. A.: Win Sports pone a disposición la totalidad de cámaras que tenga en un partido para el uso de la herramienta VAR. El VAR recibe las cámaras de manera independiente y tiene total autonomía para utilizarlas como considere más acorde para la apreciación de las jugadas y las decisiones que de ahí se deriven.

“No justifica esa inversión”

A SEMANA, un analista arbitral y exjuez del balompié colombiano, como José Borda, fue quien dijo que para erradicar este tipo de controversias era necesaria hacer uso del “sistema de detección automático de goles”.

“En Colombia no existe esa tecnología. No la han traído. Todavía estamos muy lejos de que la traigan. ¿Por qué? Porque, según los directivos, no justifica esa inversión", apuntó sobre la responsabilidad de los altos mandos del fútbol del país.