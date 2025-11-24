Este video demostraría que sí fue gol de Junior: apareció nuevo ángulo desde la tribuna

Sigue la polémica por el gol que le valieron al Junior de Barranquilla en el Pascual Guerrero y que significó el empate contra América de Cali en la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II.

En la prensa deportiva hay posiciones encontradas por los ángulos utilizados en la cabina del VAR, teniendo en cuenta que la revisión se extendió por varios minutos después del autogol de Jean Pestaña.

La conclusión de los expertos es que no hay una imagen que aclare la posición de la pelota antes del rechazo de Ómar Bertel y, en ese sentido, no debió subir al marcador.

Sin embargo, los hinchas del Junior de Barranquilla encontraron un video grabado desde la tribuna y que demostraría que la pelota traspasó la línea de fondo en su totalidad.

El fragmento está extraído del canal de Juanse Sin Miedo, un youtuber que asistió al partido en el Estadio Pascual Guerrero.

¡No es IA! gracias a las imágenes del canal de YouTube @JuanseSINMIEDO. Con esta toma me da la sensación que la pelota cruzó la línea totalmente, lastimosamente estamos acostumbrados a lanzar juicios irrefutables sin darle el beneficio minino de la duda a ciertas situaciones. pic.twitter.com/bdb7u69LpN — Osvaldo Ruiz Madachi (RM92) (@ruizmadachi92) November 24, 2025

Esto dijo Alfredo Arias

Este video podría acabar la polémica y, de paso, salvar al árbitro Wilmar Montaño de una posible sanción en el seno de la comisión arbitral.

Algunos de los protagonistas se pronunciaron al respecto de la polémica, entre ellos el técnico Alfredo Arias, que reclamó por otras jugadas en las que presuntamente resultaron perjudicados antes del autogol de Pestaña.

“Hubo penal a Enamorado y también me dijeron que hubo una sujeción ostentosa a Paiva. Nadie de mi equipo osó decirme que fue gol, tendré que verlo, el línea es el que está mejor ubicado y el que lo cobra, el que levanta el banderín y sale corriendo. El VAR tiene las cámaras, lo tiene todo para validarlo o no”, expresó el estratega uruguayo.

Aunque la decisión del gol los terminó beneficiando, Arias cuestionó el papel del árbitro Montaño durante el compromiso.

Alfredo Arias, técnico del Junior de Barranquilla | Foto: Colprensa

El técnico juniorista se quejó por las constantes patadas recibidas por José Enamorado. “Todo es cuestión de que algún día siga mejorando este juego porque si no no vamos a tener quién haga un dribling, quién arriesgue o quién haga un desequilibrio y el fútbol va a ser tan aburrido que nadie va a ir a la cancha”, declaró.

“Lo que tenemos que proponer, tanto desde nuestro lugar como desde el lugar de quienes controlan los partidos y de quienes hacen los análisis, es proteger al habilidoso y no castigarlo”, finalizó.

Jean Pestaña se pronunció

Por parte del América también hubo críticas para la actuación de la terna arbitral. Jean Pestaña, protagonista del polémico autogol, reveló lo que se dijeron dentro de la cancha.