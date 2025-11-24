Suscribirse

Deportes

Este video demostraría que sí fue gol de Junior: apareció nuevo ángulo desde la tribuna

Los hinchas del conjunto rojiblanco encontraron una prueba de la decisión tomada por el árbitro Wilmar Montaño en el Pascual Guerrero.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

24 de noviembre de 2025, 6:22 p. m.
Sigue la polémica por el autogol de Jean Pestaña en América vs. Junior
Sigue la polémica por el autogol de Jean Pestaña en América vs. Junior | Foto: Captura video Juanse SIN MIEDO // Colprensa

Sigue la polémica por el gol que le valieron al Junior de Barranquilla en el Pascual Guerrero y que significó el empate contra América de Cali en la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II.

En la prensa deportiva hay posiciones encontradas por los ángulos utilizados en la cabina del VAR, teniendo en cuenta que la revisión se extendió por varios minutos después del autogol de Jean Pestaña.

La conclusión de los expertos es que no hay una imagen que aclare la posición de la pelota antes del rechazo de Ómar Bertel y, en ese sentido, no debió subir al marcador.

Contexto: Carlos Antonio Vélez se pronunció sobre el polémico gol de Junior ante América: dio su veredicto

Sin embargo, los hinchas del Junior de Barranquilla encontraron un video grabado desde la tribuna y que demostraría que la pelota traspasó la línea de fondo en su totalidad.

El fragmento está extraído del canal de Juanse Sin Miedo, un youtuber que asistió al partido en el Estadio Pascual Guerrero.

Esto dijo Alfredo Arias

Este video podría acabar la polémica y, de paso, salvar al árbitro Wilmar Montaño de una posible sanción en el seno de la comisión arbitral.

Algunos de los protagonistas se pronunciaron al respecto de la polémica, entre ellos el técnico Alfredo Arias, que reclamó por otras jugadas en las que presuntamente resultaron perjudicados antes del autogol de Pestaña.

Contexto: ¿Por qué no hay una cámara para determinar si fue gol de Junior a América? Win Sports respondió a SEMANA

“Hubo penal a Enamorado y también me dijeron que hubo una sujeción ostentosa a Paiva. Nadie de mi equipo osó decirme que fue gol, tendré que verlo, el línea es el que está mejor ubicado y el que lo cobra, el que levanta el banderín y sale corriendo. El VAR tiene las cámaras, lo tiene todo para validarlo o no”, expresó el estratega uruguayo.

Aunque la decisión del gol los terminó beneficiando, Arias cuestionó el papel del árbitro Montaño durante el compromiso.

Alfredo Arias, técnico del Junior de Barranquilla
Alfredo Arias, técnico del Junior de Barranquilla | Foto: Colprensa

El técnico juniorista se quejó por las constantes patadas recibidas por José Enamorado. “Todo es cuestión de que algún día siga mejorando este juego porque si no no vamos a tener quién haga un dribling, quién arriesgue o quién haga un desequilibrio y el fútbol va a ser tan aburrido que nadie va a ir a la cancha”, declaró.

“Lo que tenemos que proponer, tanto desde nuestro lugar como desde el lugar de quienes controlan los partidos y de quienes hacen los análisis, es proteger al habilidoso y no castigarlo”, finalizó.

Jean Pestaña se pronunció

Por parte del América también hubo críticas para la actuación de la terna arbitral. Jean Pestaña, protagonista del polémico autogol, reveló lo que se dijeron dentro de la cancha.

“Yo me le acerco al árbitro y le digo: ‘profe, andá revísala porque no entra, yo estoy de frente, estoy a 1 metro, no entra’. En ese momento él me dice: ‘sí, voy a hacer la señal para revisarla’, ahí llega Teo y se le acerca y le dice al árbitro: ´¿qué vas a revisar, qué vas a revisar?´, y ahí dice: ‘gol confirmado, gol confirmado’, sin siquiera revisarla, solo porque ellos le hablaron, entonces así es muy difícil”, denunció el zaguero central.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alerta en EE. UU.: el vórtice polar podría causar frío extremo y nevadas desde esta semana

2. Lev Tahor, la secta que fue hallada en Antioquia y genera preocupación: se le acusa de graves delitos y tener prácticas extrañas

3. Huertas y Mejía, los dos generales que tienen en crisis al Ejército por presuntos nexos con grupos criminales

4. Inter Miami jugaría en Colombia: se conoció contra quién y la posible fecha

5. Trump podría confirmar la existencia de vida inteligente no humana. Este sería el momento, según un director de cine

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Junior de BarranquillaAmérica de CaliLiga BetplayVAR

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.