Aunque el cuadro rojo esté centrado en lo que es su participación durante estas finales, no pierde el tiempo a la hora de pensar en fichajes para 2026.

En la mira ya parece tener un hombre que le llama la atención en el exterior. Se hace referencia al venezolano, Darwin Machís.

Darwin Machís, con Venezuela, en las eliminatorias al Mundial 2026. | Foto: Getty Images

Según el periodista Felipe Sierra, ya se dio un primer contacto entre las partes: “América inició diálogos”, aseveró.

Adicional a esto, lo que dio a conocer es que “el extremo es uno de los deseos principales de la dirigencia desde hace más de un año”.

Y sería tal el deseo de los escarlatas por contar con el extranjero, que en “las próximas horas enviarán una oferta formal para contratar al venezolano“.

Este elemento en su selección tiene un historial. Con la Vinotinto estuvo en la Copa América de Brasil 2019 y Estados Unidos 2024, en las que llegó en ambas ediciones a cuartos de final.

También ha disputado junto a su país el camino hacia los mundiales de Rusia 2018, Catar 2022 y el de Norteamérica 2026. Jugó un total de 18 partidos, en los cuales pudo acumular 4 goles y 1 asistencia.

En Suramérica, el apellido de Machis no es desconocido; tampoco lo es en Europa, donde estuvo en ligas de primer nivel como España o Portugal.

Darwin Machís ha sumado experiencia en Europa con clubes de España y Portugal. | Foto: Getty Images

Real Valladolid, Granada, Huesca, Leganés, entre otros, fueron algunos de los clubes ibéricos que han hecho parte de la carrera del extremo de 32 años.

Vitória de Guimarães fue el equipo que lo vio jugar hace un tiempo en Portugal, luego de que surgiera en Mineros de Guayana de su país hacia 2011.

Este expediente es el que llama la atención del América para pensar en apostar por él de cara a dar un primer golpe de opinión con los fichajes de 2026.

Puja con Alianza Lima por Machís

Desde Perú también estarían buscando al atacante venezolano. Alianza Lima es el club que competiría con América de Cali en términos económicos.

Medios peruanos como Perú 21 son los que han reportado en los últimos días que “Darwin Machís y Alianza Lima tienen negociaciones avanzadas para unir fuerzas para la próxima temporada”.

🎙 @davidchavez64: "Darwin Machís, quien actualmente milita en la UCV de Caracas y cuenta con pasado en Europa, se asoma como opción en La Victoria. Alianza Lima necesita un delantero y este extremo, con mucha experiencia, podría ser una alternativa".

🎙 @VaneAlmenara: "Lo que…



🎙 @VaneAlmenara: "Lo que… pic.twitter.com/3R3GYy2kUL — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 26, 2025

Aunque pareciera que ya adelantaron un par de cuestiones con el jugador, les quedarían unos pendientes por resolver.

“Aún faltan dos obstáculos más por superar: el tiempo y el salario”, indica el citado medio en suelo inca.

Al parecer, las condiciones que estaría deseando tener Machís se encuentran alejadas de las que le ofrece Alianza de Perú.

“El venezolano quiere un contrato a largo plazo, pero los blanquiazules lo quieren por un año y, de cumplir objetivos, una renovación. En lo económico, las cifras están cerca, pero faltan detalles”, precisa.