América vs. Medellín: Inteligencia Artificial da veredicto del ganador y resultado, por Liga Betplay

Se siguen disputando las finales de Liga BetPlay 2025-II durante los últimos días. Un juego que se llevará a cabo este jueves, 27 de noviembre, enfrentará al América de Cali e Independiente Medellín.

Dicho compromiso es válido por la fecha 3 de los cuadrangulares. El local será el rojo en el Pascual Guerrero, desde las 6:30 p.m., con transmisión en televisión de Win Sports.

Reciente juego entre América y Medellín en Liga BetPlay. | Foto: Juan Antonio Sánchez / Colprensa

Para ambos planteles es obligatoria ganar, dado que no han podido sumar de a tres y sus rivales de la zona (Junior y Atlético Nacional) ya tomaron ventaja de cuatro puntos.

Ambos vienen de empatar en sus compromisos más recientes, y ahora, lo que añoran es recomponer el camino para no perder de vista el objetivo de llegar a la gran final.

Veredicto de la IA para América vs. DIM

En la previa los pronósticos juegan un papel sumamente importante. Para los aficionados es clave tener un cierto de ida de lo que pasará y por ello, el concepto de la Inteligencia Artificial toma relevancia.

A tres herramientas se le consultó por el ganador y resultado posible, dando solo una a un equipo vencedor en el juego de este 27 de noviembre.

ChatGPT resolvió que el partido al término de los 90 minutos terminaría: “2–1 a favor de Medellín”, con anotaciones de los delanteros ”Francisco Fydriszewski y Brayan León", mientras que el descuento sería obra de “Adrián Ramos”.

Gemini, inteligencia de Google, se va por un empate entre ambas escuadras, lo que les terminaría perjudicando por sumar solo un punto.

“Mi predicción, teniendo en cuenta la urgencia del América jugando en casa y la solidez defensiva que a veces muestra el DIM”, adelanta y luego da el marcador que considera se firmará en Cali.

Empate

Marcador más probable: 1-1

Grok, de X, fue otra herramienta que fue consultada. Estos coincidieron con el empate por idéntico marcador: “América de Cali 1-1 Independiente Medellín”.

Historial reciente entre si

Bastante parejo se muestra el historial que tienen estas dos instituciones durante los últimos cinco partidos que los han enfrentado en Liga BetPlay.

Quien lleva una ligera ventaja es América, que se ha hecho con dos triunfos por uno del Medellín. Los dos juegos restantes han sido empates.

Nacional y Junior luchan la punta

Dos de las nóminas más costosas de Colombia se cruzan este miércoles para ver quién logra quedarse con el primer mano a mano que jugarán en menos de una semana.

En Medellín será el primer enfrentamiento, y luego en Barranquilla se dará la revancha en el marco de la fecha 4.

Nacional vs. Junior tambié se jugó al término de la fase regular de Liga BetPlay. | Foto: Colprensa

Tras dos jornadas jugadas, ambos cuentan con cuatro puntos, pero son los rojiblancos los líderes del grupo A por la ventaja deportiva que les dio ser cabeza de serie tras acabar como uno de los primeros lugares en el ‘todos contra todos’.