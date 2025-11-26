Fabián Sambueza anota golazo de larga distancia en el Bucaramanga vs. Fortaleza: ¿Puskás en Liga BetPlay?

Este miércoles, 26 de noviembre de 2025, Bucaramanga y Fortaleza jugaron la tercera fecha del grupo B en cuadrangulares. Acabó 2-1 a favor de los amix, el leopardo cedió terreno en la tabla, pero dejó un golazo para el recuerdo.

Fabián Sambueza, referente de Bucaramanga, apareció al rescate de los suyos. Sobre los 61′, cuando Fortaleza ya ganaba 1-0, al volante argentino le quedó el balón de larga distancia. Como vio al portero salido, decidió probar suerte y terminó encajando uno de los goles más estéticos del campeonato.

🤩⚽🔥¡TREMENDO GOLAZO DE FABIÁN SAMBUEZA! El volante de Bucaramanga remató de larga distancia y anotó esta joya de gol ante Fortaleza.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/bxezosp0IX — Win Sports (@WinSportsTV) November 27, 2025

¿Da para premio Puskás? Ese es el debate instaurado en redes sociales, aunque por supuesto hace parte del folclor del balompié. Fabián Sambueza alarga su leyenda en Bucaramanga y los hinchas se lo reconocen.

Golazo de Fabián Sambueza no le alcanzó al Bucaramanga

Pero el estadio Américo Montanini quedó enmudecido a los 89′, cuando el jugador de Fortaleza, Sebastián Ramírez, anotó el 2-1 definitivo a favor del cuadro capitalino en la capital del departamento de Santander.

Aunque el central del compromiso, Carlos Ortega, añadió ocho minutos de reposición, al Bucaramanga no le alcanzó. Perdió y ahora se encuentra lejos de Tolima, que empieza a tomar amplia ventaja.

⚽🔥¡TRIUNFAZO DE LOS ‘AMIX’ EN EL AMÉRICO MONTANINI! Con goles de Emilio Aristizábal y Sebastián Ramírez, Fortaleza venció 2 a 1 a Bucaramanga en la fecha 3 del cuadrangular B de #LALIGAxWIN. pic.twitter.com/X6sAZ0TKhM — Win Sports (@WinSportsTV) November 27, 2025

Posiciones en el grupo B

Con la tercera fecha jugada por completo en el grupo B de cuadrangulares, hay un panorama más que claro. Deportes Tolima asoma como líder único con siete puntos, luego del importante triunfo sobre Santa Fe en Bogotá.

Bucaramanga, con la derrota de este miércoles, es segundo y acumula 4 puntos. Eso quiere decir que la diferencia entre Tolima y el leopardo es de apenas tres unidades, pero los pijaos serán líderes seguros al menos hasta el final de la quinta fecha.

Cabe recordar que Tolima tiene la ventaja deportiva, o mejor conocida como punto invisible. Así el pijao pierda contra Santa Fe en la cuarta fecha, y Bucaramanga le gane a Fortaleza, los de Lucas González continuarán líderes porque el leopardo no los superaría en unidades, sino que los igualaría.