Suscribirse

Deportes

Fabián Sambueza anota golazo de larga distancia en el Bucaramanga vs. Fortaleza: ¿Puskás en Liga BetPlay?

Sambueza vio salido al portero García, probó desde varios metros atrás y anotó un golazo.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
27 de noviembre de 2025, 2:41 a. m.
Golazo de Fabián Sambueza en el Bucaramanga vs. Fortaleza en cuadrangulares.
Golazo de Fabián Sambueza en el Bucaramanga vs. Fortaleza en cuadrangulares. | Foto: Transmisión Win Sports+.

Este miércoles, 26 de noviembre de 2025, Bucaramanga y Fortaleza jugaron la tercera fecha del grupo B en cuadrangulares. Acabó 2-1 a favor de los amix, el leopardo cedió terreno en la tabla, pero dejó un golazo para el recuerdo.

Fabián Sambueza, referente de Bucaramanga, apareció al rescate de los suyos. Sobre los 61′, cuando Fortaleza ya ganaba 1-0, al volante argentino le quedó el balón de larga distancia. Como vio al portero salido, decidió probar suerte y terminó encajando uno de los goles más estéticos del campeonato.

¿Da para premio Puskás? Ese es el debate instaurado en redes sociales, aunque por supuesto hace parte del folclor del balompié. Fabián Sambueza alarga su leyenda en Bucaramanga y los hinchas se lo reconocen.

Golazo de Fabián Sambueza no le alcanzó al Bucaramanga

Pero el estadio Américo Montanini quedó enmudecido a los 89′, cuando el jugador de Fortaleza, Sebastián Ramírez, anotó el 2-1 definitivo a favor del cuadro capitalino en la capital del departamento de Santander.

Aunque el central del compromiso, Carlos Ortega, añadió ocho minutos de reposición, al Bucaramanga no le alcanzó. Perdió y ahora se encuentra lejos de Tolima, que empieza a tomar amplia ventaja.

Posiciones en el grupo B

Con la tercera fecha jugada por completo en el grupo B de cuadrangulares, hay un panorama más que claro. Deportes Tolima asoma como líder único con siete puntos, luego del importante triunfo sobre Santa Fe en Bogotá.

Bucaramanga, con la derrota de este miércoles, es segundo y acumula 4 puntos. Eso quiere decir que la diferencia entre Tolima y el leopardo es de apenas tres unidades, pero los pijaos serán líderes seguros al menos hasta el final de la quinta fecha.

Cabe recordar que Tolima tiene la ventaja deportiva, o mejor conocida como punto invisible. Así el pijao pierda contra Santa Fe en la cuarta fecha, y Bucaramanga le gane a Fortaleza, los de Lucas González continuarán líderes porque el leopardo no los superaría en unidades, sino que los igualaría.

¿Se empieza a destrabar el grupo B de cuadrangulares? Lo cierto es que ya hay un panorama más claro y la próxima fecha será clave para conocer el destino de la zona.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Empresa “Dubai” llegó a Colombia y compró un tradicional equipo de la Liga Betplay: Esto se sabe

2. La W y Caracol Radio alistan fusión, según reporta ‘Primera Página’

3. Mencho lanzó sablazo al ser eliminada del ‘Desafío Siglo XXI’ y generó polémica con sus declaraciones

4. La tabla del grupo A en Liga BetPlay tras el Nacional vs. Junior: se apretó todo

5. Desafío Siglo XXI: integrante de Neos sufrió doloroso accidente; paramédicos entraron al ‘box’

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Fabian SambuezaAtlético BucaramangaLiga Betplay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.