Fabián Sambueza no lo oculta más: por esta razón rechazó oferta de Millonarios

“ Yo había vuelto a Santa Fe con muchas otras ofertas, una de ellas de Millonarios que rechacé y ellos salieron campeones en el primer semestre y yo no fui. Decidí ir a Santa Fe porque había tenido conexión con la hinchada y la gente”, dijo Fabián Sambueza, en diálogo con el periodista Steven Arce de As Colombia.

Las dos etapas de Sambueza en Santa Fe

Y agregó: “Pero cuando llegué, toqué dos pelotas y la gente me puteó hasta más no poder. Dije, ‘no voy a defender a nadie, acá se perdió el respeto y voy a jugar como tengo que jugar’. Sí, Eduardo (Méndez) se enojó porque no podía festejarle el título a la gente de Santa Fe, pero en realidad no había solo gente de Santa Fe, estaba toda la tribuna de Bucaramanga donde yo estaba mirando. No es que yo miré a la gente de Santa Fe y festejé, no. Yo festejé con mi gente porque estaba mi familia también. Pero uno lo entiende desde el lado del enojo de las demás personas”.