Se reporta un herido tras ataque de las barras de Atlético Nacional al bus del Junior rumbo a Itagüí

Barras de Atlético Nacional sorprendieron al bus que transportaba al Junior de Barranquilla rumbo al partido en Itagüí y lo atacaron. Hay un herido.

William Horacio Perilla Gamboa

27 de noviembre de 2025, 2:24 a. m.
Ataque al bus del Junior por parte de barras de Nacional.
Ataque al bus del Junior por parte de barras de Nacional. | Foto: Oficial Junior

Sigue la violencia en el fútbol colombiano por parte de las barras bravas y en esta ocasión las de Atlético Nacional son las protagonistas. En la previa al partido del club ‘Verdolaga’ contra Junior de Barranquilla, por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales que se juega en el estadio de Ditaires del municipio de Itagüí, el bus del equipo barranquillero fue sorprendido y atacado.

Parece que el mensaje de fútbol en paz aún no encaja en muchos personajes que se dejan llevar por la pasión y los colores o usan esa identidad para vandalizar. Un grupo de ‘hinchas’ de Atlético Nacional se dio cita camino a Itagüí y asaltaron el bus del Junior de Barranquilla, dejando claro que esta rivalidad es una de las más temidas en el fútbol colombiano.

Ataque al bus del Junior por parte de barras de Nacional.
Ataque al bus del Junior por parte de barras de Nacional. | Foto: Oficial Junior

Cabe recordar que barras de Junior y Nacional tuvieron un duro enfrentamiento en el 2024 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Se cree que barras del club de Barranquilla atacaron a los del ‘Verdolaga’, en sectores done asistían familias, con padres y niños. La situación fue tan densa que el juego tuvo que suspenderse por las agresiones, donde también se reportaron heridos en las gradas.

Ataque al bus del Junior por parte de barras de Nacional.
Ataque al bus del Junior por parte de barras de Nacional. | Foto: Oficial Junior

Ahora, el bus que transportaba los mismos jugadores del Junior fue atacado por la violencia de camino a Itagüí, sede de este partido por el grupo A que no se pudo realizar en la ciudad de Medellín por un concierto de J Balvin. El club caribeño denunció lo ocurrido en sus redes sociales, donde el asistente técnico de Alfredo Arias, Juan Manuel López, fue alcanzado por los actos violentos y se vio afectado.

El bus del Junior fue atacado por barras de Nacional en Antioquia

“Informamos a la opinión pública que el bus en el que se desplazaba nuestra delegación hacia el estadio de Itagüí fue impactado por un objeto lanzado en la glorieta de Pilsen donde estaban reunidas las barras de Atlético Nacional”, comienza el documento emitido por el Junior.

“Como consecuencia de este hecho, el asistente técnico Juan Manuel López sufrió una leve lesión en el ojo debido a una esquirla de vidrio. Afortunadamente, se encuentra estable y en buen estado”, agrega la comunicación oficial del club ‘Tiburón’.

Comunicado oficial del Junior.
Comunicado oficial del Junior. | Foto: Oficial Junior.

Asimismo, Junior afirmó que Dimayor está al tanto de la situación y pese al inconveniente, el partido se jugó en el municipio de Itagüí. El juego corresponde a la tercera fecha del grupo A, que definirá al líder de esta zona.

