Veredicto de expertos arbitrales por penales polémicos de Millonarios: tierrero se agranda

En el fútbol se espera que el protagonismo se lo lleven los jugadores, pero esta vez quien se llevó parte de las portadas en el partido entre Internacional de Bogotá vs. Millonarios fue el juez central Carlos Ortega.

Sus decisiones en contra de los azules, que para muchos fueron calificadas como erradas, han desatado un tierrero gigante, por lo que pudo haber sido la afectación del resultado para el cuadro dirigido por Fabián Bustos.

Fabián Bustos cuestionó las decisiones en los penales no pitados por Millonarios a Carlos Ortega Foto: Capturas a Win Sports

A pesar de los reclamos, la molestia y los pedidos de los jugadores embajadores por cambiar la situación en pleno partido, el juez central se mantuvo en la decisión de no concederles dos penales.

Una de las acciones más dudosas se dio con Mackalister Silva como protagonista. El volante fue cortado en el área por un rival, quien le sacó el balón con los pies por delante, pero también fue desmedido en su fuerza para imponerse.

En primera instancia, el árbitro decidió que era pena máxima. Posteriormente, la llamada del VAR le hizo reversar la decisión y fue justo ahí que radicó la molestia de todo Millonarios.

Expertos dan veredicto de la acción polémica

José Borda, exárbitro y analista arbitral colombiano, fue uno de los que salió a dar un concepto basado en la experiencia con la que cuenta. Este cuestionó la determinación inicial de Ortega y apoyó que no diera el penal.

“Dizque penal. En Millonarios vs. Inter Bogotá el árbitro Ortega había dado penal por la supuesta falta de Vivas a Macka, pero el VAR lo llamó bien, porque el jugador del Inter jugó primero el balón; tampoco hay impacto con los taches, no era penal. Le tocó reversar la roja que sacó“, describió de dicha acción.

⚽🧐¡El árbitro había pitado penal a favor de Millonarios y se iba expulsado el jugador de Inter. Bogotá, pero luego de ver la jugada en el VAR, el central determina que no es penal y no se va expulsado Carlos Vivas!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/RUOLfWpiqB — Win Sports (@WinSportsTV) February 22, 2026

Otro que se suele pronunciar por este tipo de polémicas es el perfil El Var Central, de Andrés Grimaldos. A raíz de dicha jugada escribió dos apreciaciones iniciales en su perfil de X.

“Tan pronto vi la primera repetición de la jugada pensé en que efectivamente podían anular el penal. Vivas traba el balón y ya lo demás es inercia. Los taches los muestra con la otra pierna, pero él mismo la abre para evitar entrarle a Mackalister Silva”, manifestó.

“Aquí el debate podría abrirse por el lado de si es un error claro y obvio, me parece. Hay que medir la fuerza e intensidad de dicha entrada y ver si puede considerarse imprudente o temeraria. Ortega lo hizo en campo y en tiempo y velocidad real”, anexó sin decir si lo consideró como penal o no.

En Millonarios no gustó

Para los afectados era claro que se había cometido un error en la determinación final. David Mackalister Silva alzó la voz como capitán y referente de los suyos: “Todo lo que uno opine va a sonar a pataleta. Hay quienes los califican a ellos y van a determinar si estuvo bien o mal”.

Mackalister Silva, como capitán, dejó ver su molestia por las decisiones de Carlos Ortega. Foto: Colprensa

Se espera que, ante el sinsabor que dichas acciones generaron, en las próximas horas salgan a relucir los audios VAR para saber bajo qué argumentos decidió la terna.