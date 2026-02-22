Deportes

Veredicto de expertos arbitrales por penales polémicos de Millonarios: tierrero se agranda

Carlos Ortega fue el gran señalado tras la derrota azul con Internacional de Bogotá. Dos acciones pudieron cambiar el desenlace de la fecha 8.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

22 de febrero de 2026, 5:01 p. m.
Carlos Ortega, juez del Inter Bogotá vs. Millonarios generó polémica con sus decisiones.
Carlos Ortega, juez del Inter Bogotá vs. Millonarios generó polémica con sus decisiones. Foto: Captura redes Win Sports

En el fútbol se espera que el protagonismo se lo lleven los jugadores, pero esta vez quien se llevó parte de las portadas en el partido entre Internacional de Bogotá vs. Millonarios fue el juez central Carlos Ortega.

Sus decisiones en contra de los azules, que para muchos fueron calificadas como erradas, han desatado un tierrero gigante, por lo que pudo haber sido la afectación del resultado para el cuadro dirigido por Fabián Bustos.

Fabián Bustos cuestionó las decisiones en los penales no pitados por Millonarios a Carlos Ortega
Fabián Bustos cuestionó las decisiones en los penales no pitados por Millonarios a Carlos Ortega Foto: Capturas a Win Sports

A pesar de los reclamos, la molestia y los pedidos de los jugadores embajadores por cambiar la situación en pleno partido, el juez central se mantuvo en la decisión de no concederles dos penales.

Una de las acciones más dudosas se dio con Mackalister Silva como protagonista. El volante fue cortado en el área por un rival, quien le sacó el balón con los pies por delante, pero también fue desmedido en su fuerza para imponerse.

Deportes

Fútbol de México paga caro la muerte de alias el Mencho: Liga MX suspendió tres juegos

Deportes

Arsenal da mazazo a la tabla de la Premier League: Tottenham no fue aliado para Manchester City

Deportes

Millonarios no se calló: queja certera por penales no pitados por el juez Carlos Ortega

Deportes

Barcelona da el golpe y vence al Levante para recuperar el liderato de la Liga de España

Ciclismo

Harold Tejada brilla en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos; el colombiano firmó el mejor desempeño de su carrera

Deportes

Óscar Córdoba revela que Edwin Cardona lo confrontó y casi terminan a golpes: “Me fallaste”

Deportes

Leyenda de Millonarios se destapa: reveló por qué se frustró su fichaje con Santa Fe y desmintió rumores

Deportes

El lío de plata que condicionó en Millonarios la elección del nuevo técnico: no se sabía

Deportes

Millonarios tiene de un ala su nuevo técnico: negocio en curso con extranjero y multicampeón

Deportes

Posible nuevo DT de Millonarios se reunió con su círculo: contaron qué se habló

Lluvia de memes por la nueva camiseta de Millonarios: se usará de visitante y el color sorprendió

En primera instancia, el árbitro decidió que era pena máxima. Posteriormente, la llamada del VAR le hizo reversar la decisión y fue justo ahí que radicó la molestia de todo Millonarios.

Expertos dan veredicto de la acción polémica

José Borda, exárbitro y analista arbitral colombiano, fue uno de los que salió a dar un concepto basado en la experiencia con la que cuenta. Este cuestionó la determinación inicial de Ortega y apoyó que no diera el penal.

“Dizque penal. En Millonarios vs. Inter Bogotá el árbitro Ortega había dado penal por la supuesta falta de Vivas a Macka, pero el VAR lo llamó bien, porque el jugador del Inter jugó primero el balón; tampoco hay impacto con los taches, no era penal. Le tocó reversar la roja que sacó“, describió de dicha acción.

Otro que se suele pronunciar por este tipo de polémicas es el perfil El Var Central, de Andrés Grimaldos. A raíz de dicha jugada escribió dos apreciaciones iniciales en su perfil de X.

“Tan pronto vi la primera repetición de la jugada pensé en que efectivamente podían anular el penal. Vivas traba el balón y ya lo demás es inercia. Los taches los muestra con la otra pierna, pero él mismo la abre para evitar entrarle a Mackalister Silva”, manifestó.

Óscar Córdoba revela que Edwin Cardona lo confrontó y casi terminan a golpes: “Me fallaste”

“Aquí el debate podría abrirse por el lado de si es un error claro y obvio, me parece. Hay que medir la fuerza e intensidad de dicha entrada y ver si puede considerarse imprudente o temeraria. Ortega lo hizo en campo y en tiempo y velocidad real”, anexó sin decir si lo consideró como penal o no.

En Millonarios no gustó

Para los afectados era claro que se había cometido un error en la determinación final. David Mackalister Silva alzó la voz como capitán y referente de los suyos: “Todo lo que uno opine va a sonar a pataleta. Hay quienes los califican a ellos y van a determinar si estuvo bien o mal”.

Inter de Bogotá vs. Millonarios, juego de Liga BetPlay 2026-I
Mackalister Silva, como capitán, dejó ver su molestia por las decisiones de Carlos Ortega. Foto: Colprensa

Se espera que, ante el sinsabor que dichas acciones generaron, en las próximas horas salgan a relucir los audios VAR para saber bajo qué argumentos decidió la terna.

Más de Deportes

Liga MX dispuso que no se jugaran varios partidos por el caos que ha generado la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho

Fútbol de México paga caro la muerte de alias el Mencho: Liga MX suspendió tres juegos

Arsenal amplió la ventaja que tenía ante el Manchester City en Premier League

Arsenal da mazazo a la tabla de la Premier League: Tottenham no fue aliado para Manchester City

Fabián Bustos cuestionó las decisiones en los penales no pitados por Millonarios a Carlos Ortega

Millonarios no se calló: queja certera por penales no pitados por el juez Carlos Ortega

El FC Barcelona recuperó la punta del torneo.

Barcelona da el golpe y vence al Levante para recuperar el liderato de la Liga de España

JEBEL MOBRAH, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 18: Harold Tejada of Colombia and Team XDS Astana crosses the finish line during the 8th UAE Tour 2026, Stage 3 a 183km stage from Umm al Quwain to Jebel Mobrah 1229m / #UCIWT / on February 18, 2026 in Jebel Mobrah, United Arab Emirates. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Harold Tejada brilla en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos; el colombiano firmó el mejor desempeño de su carrera

Óscar Córdoba contó una infidencia de su relación con Edwin Cardona.

Óscar Córdoba revela que Edwin Cardona lo confrontó y casi terminan a golpes: “Me fallaste”

¿Y si antes de quedar campeón con Millonarios, Mayer Candelo hubiese jugado con Santa Fe?

Leyenda de Millonarios se destapa: reveló por qué se frustró su fichaje con Santa Fe y desmintió rumores

Liga BetPlay 2026-I con líder inédito a la altura de la fecha 8.

Líder impensado en Liga BetPlay: tabla de posiciones tras juegos de Once Caldas, Nacional y Millonarios

Sebastián Villa y Santiago Arias se enfrentaron en la Primera División de Argentina

Sebastián Villa atacó y se le puso cara a cara a Santiago Arias: tenso cruce estuvo caliente

Noticias Destacadas