Murió Alonso ‘Pocillo’ López, histórico jugador de Millonarios: luto en el fútbol colombiano

El pasado domingo, 12 de abril de 2026, reportaron el fallecimiento de Alonso Pocillo López. Su muerte, a los 69 años, deja un luto generalizado en todo el Fútbol Profesional Colombiano, y más aún en Millonarios, donde supo hacer historia.
MILLONARIOS 1977. Arriba, Roberto Riquelme, Jaime Rodriguez, Oscar Ortega, Alonso “pocillo” López, fallecido en Manizales, Arturo Segovia, Jose H Romero. Abajo izq/ de: Jorge A Amado, Willington Ortiz, Juan J Irigoyen, Carlos A Dellasavia, Miguel A Converti .Paz al Pocillo López pic.twitter.com/TvbZrzjzKg— Hernán Peláez Restrepo (@eldoctorpelaez) April 13, 2026
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