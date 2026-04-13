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Murió Alonso ‘Pocillo’ López, histórico jugador de Millonarios: luto en el fútbol colombiano

Las redes sociales se han volcado en mensajes por la muerte de Pocillo López, quien supo hacer historia con el cuadro embajador.

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Redacción Deportes
13 de abril de 2026, 7:52 a. m.
Luto en el FPC: murió Alonso Pocillo López.
Luto en el FPC: murió Alonso Pocillo López. Foto: Prensa Millonarios FC - API.

El pasado domingo, 12 de abril de 2026, reportaron el fallecimiento de Alonso Pocillo López. Su muerte, a los 69 años, deja un luto generalizado en todo el Fútbol Profesional Colombiano, y más aún en Millonarios, donde supo hacer historia.

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