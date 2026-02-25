Es oficial: definidos los ocho clasificados desde playoffs a octavos de Champions League

Este miércoles, 25 de febrero de 2026, se completaron todos los partidos válidos por la vuelta de los playoffs en la Champions League. Fueron juegos vibrantes y con resultados que se llevaron los ojos del mundo entero.

Así las cosas, estos son los 8 equipos clasificados a octavos de final de la Champions League tras ganar en playoffs:

PSG - clasificado tras ganar en playoffs a Mónaco Galatasaray - clasificado tras ganar en playoffs a Juventus Real Madrid - clasificado tras ganar en playoffs a Benfica Atalanta - clasificado tras ganar en playoffs a Borussia Dortmund Newcastle United - clasificado tras ganar en playoffs a Qarabag Atlético de Madrid - clasificado tras ganar en playoffs a Club Brujas Bodo Glimt - clasificado tras ganar en playoffs a Inter de Milán Bayer Leverkusen - clasificado tras ganar en playoffs a Olympiacos

Estos son los ocho que esperan en octavos de final, tras clasificar desde la fase de liga:

Arsenal - clasificado por fase de liga Bayern Múnich - clasificado por fase de liga Liverpool - clasificado por fase de liga Tottenham - clasificado por fase de liga Barcelona - clasificado por fase de liga Chelsea - clasificado por fase de liga Sporting Lisboa - clasificado por fase de liga Manchester City - clasificado por fase de liga

Arranca la recta final de los equipos por el trofeo de la Champions League. Foto: UEFA via Getty Images

Parecía épica de Juventus, pero Galatasaray silenció Turín: llave de 12 goles en Champions League

¿Cómo quedarían los cruces en octavos de final de la Champions League?

Ahora sí arrancan las rondas definitivas en la Champions League, que para este año 2026 tendrá su final en Budapest.

El sorteo de los octavos de final, en la Champions League, será el viernes 27 de febrero. Las llaves podrían quedar de la siguiente manera:

PSG vs. Barcelona o Chelsea

Galatasaray vs. Liverpool o Tottenham

Real Madrid vs. Sporting Lisboa o Manchester City

Atalanta vs. Arsenal o Bayern Múnich

Newcastle vs. Chelsea o Barcelona

Atlético de Madrid vs. Liverpool o Tottenham

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa o Manchester City

Bayer Leverkusen vs. Arsenal o Bayern Múnich

En el camino quedaron históricos clubes como Borussia Dortmund, Benfica, Juventus e Inter de Milán. Fue llamativo, desde el fin de la fase de liga de la competencia, que varios nombres de peso clasificaran a playoffs y no de forma directa.