Deportes

Es oficial: definidos los ocho clasificados desde playoffs a octavos de Champions League

Ya con el final de los playoffs, en Champions League, se conocen a los 16 equipos clasificados a los octavos de final de la competencia.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
25 de febrero de 2026, 6:03 p. m.
De los playoffs quedaron con vida ocho equipos en Champions League. Inter y Dortmund fueron abatidos
De los playoffs quedaron con vida ocho equipos en Champions League. Inter y Dortmund fueron abatidos Foto: AFP

Este miércoles, 25 de febrero de 2026, se completaron todos los partidos válidos por la vuelta de los playoffs en la Champions League. Fueron juegos vibrantes y con resultados que se llevaron los ojos del mundo entero.

Así las cosas, estos son los 8 equipos clasificados a octavos de final de la Champions League tras ganar en playoffs:

  1. PSG - clasificado tras ganar en playoffs a Mónaco
  2. Galatasaray - clasificado tras ganar en playoffs a Juventus
  3. Real Madrid - clasificado tras ganar en playoffs a Benfica
  4. Atalanta - clasificado tras ganar en playoffs a Borussia Dortmund
  5. Newcastle United - clasificado tras ganar en playoffs a Qarabag
  6. Atlético de Madrid - clasificado tras ganar en playoffs a Club Brujas
  7. Bodo Glimt - clasificado tras ganar en playoffs a Inter de Milán
  8. Bayer Leverkusen - clasificado tras ganar en playoffs a Olympiacos

Estos son los ocho que esperan en octavos de final, tras clasificar desde la fase de liga:

  1. Arsenal - clasificado por fase de liga
  2. Bayern Múnich - clasificado por fase de liga
  3. Liverpool - clasificado por fase de liga
  4. Tottenham - clasificado por fase de liga
  5. Barcelona - clasificado por fase de liga
  6. Chelsea - clasificado por fase de liga
  7. Sporting Lisboa - clasificado por fase de liga
  8. Manchester City - clasificado por fase de liga
El trofeo de la Champions League.
Arranca la recta final de los equipos por el trofeo de la Champions League. Foto: UEFA via Getty Images
Parecía épica de Juventus, pero Galatasaray silenció Turín: llave de 12 goles en Champions League

¿Cómo quedarían los cruces en octavos de final de la Champions League?

Ahora sí arrancan las rondas definitivas en la Champions League, que para este año 2026 tendrá su final en Budapest.

Deportes

Parecía épica de Juventus, pero Galatasaray silenció Turín: llave de 12 goles en Champions League

Deportes

Este es el posible rival de Bayern Múnich y Luis Díaz: así quedó su camino en la Champions League

Deportes

Real Madrid sacó del camino al Benfica en Champions League: Vinícius Jr. sentenció la polémica llave

Deportes

Angustia por Raúl Asencio: choque lo sacó en camilla y dejó sensible imagen en Champions

Deportes

Real Madrid y Benfica tuvieron un arranque frenético en la Champions: Rafa Silva y Tchouaméni pegaron de entrada

Deportes

Otro gigante eliminado de la Champions League: Atalanta dio el batacazo y remontó la serie

Deportes

Decisión de la Portugal de Cristiano para no tener sorpresas con Colombia en el Mundial 2026

Deportes

Canal y hora para ver el sorteo de octavos de final en Champions League: conozca los cruces

El sorteo de los octavos de final, en la Champions League, será el viernes 27 de febrero. Las llaves podrían quedar de la siguiente manera:

  • PSG vs. Barcelona o Chelsea
  • Galatasaray vs. Liverpool o Tottenham
  • Real Madrid vs. Sporting Lisboa o Manchester City
  • Atalanta vs. Arsenal o Bayern Múnich
  • Newcastle vs. Chelsea o Barcelona
  • Atlético de Madrid vs. Liverpool o Tottenham
  • Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa o Manchester City
  • Bayer Leverkusen vs. Arsenal o Bayern Múnich

En el camino quedaron históricos clubes como Borussia Dortmund, Benfica, Juventus e Inter de Milán. Fue llamativo, desde el fin de la fase de liga de la competencia, que varios nombres de peso clasificaran a playoffs y no de forma directa.

Más de Deportes

Sorteo de los octavos de final de la Champions League será el 27 de febrero a las 6:00 a.m. hora colombiana.

Canal y hora para ver el sorteo de octavos de final en Champions League: conozca los cruces

Juventus y Galatasaray dejaron una llave histórica en Champions League: 12 goles.

Parecía épica de Juventus, pero Galatasaray silenció Turín: llave de 12 goles en Champions League

Luis Díaz sabrá el viernes 27 de febrero cuál será su rival en los octavos de final de Champions League

Este es el posible rival de Bayern Múnich y Luis Díaz: así quedó su camino en la Champions League

Vinicius Junior sentenció todo: colocó el 2-1 con el que Real Madrid venció en casa al Benfica.

Real Madrid sacó del camino al Benfica en Champions League: Vinícius Jr. sentenció la polémica llave

Raúl Asencio se fue en camilla después de chocar con un compañero del Real Madrid

Angustia por Raúl Asencio: choque lo sacó en camilla y dejó sensible imagen en Champions

Real Madrid vs. Benfica.

Real Madrid y Benfica tuvieron un arranque frenético en la Champions: Rafa Silva y Tchouaméni pegaron de entrada

25 February 2026, Italy, Bergamo: Soccer, Men, Champions League, Knockout round, Intermediate round, Second legs, Atalanta Bergamo - Borussia Dortmund, New Balance Arena, Mario Pasalic (8, Atalanta) celebrates his goal for 3:0. Photo: Federico Gambarini/dpa (Photo by Federico Gambarini/picture alliance via Getty Images)

Otro gigante eliminado de la Champions League: Atalanta dio el batacazo y remontó la serie

Portugal vs. Colombia del Mundial 2026 es el partido más atractivo de la primera fase

Decisión de la Portugal de Cristiano para no tener sorpresas con Colombia en el Mundial 2026

Atlético Nacional no podrá hacer uso de uno de sus titulares y referente del plantel

A Nacional se le cayó pieza clave a horas del juego con Santa Fe: nefasto reporte oficial

Noticias Destacadas