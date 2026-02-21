Deportes

Estropeada del Real Madrid sacude LaLiga: tabla de posiciones en su lucha con Barcelona

En condición de visita y bajo el mando del Álvaro Arbeloa, los merengues vivieron otro papelón durante la temporada actual en España.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

21 de febrero de 2026, 4:04 p. m.
Real Madrid cayó con Osasuna y dejó el camino libre la Barcelona en LaLiga Foto: AFP

Un sensacional gol de Raúl García en el minuto 90 condenó al líder Real Madrid, que perdió 2-1 en el campo de Osasuna este sábado en la 25ª fecha de LaLiga, en la que podría ceder el liderato al FC Barcelona.

A cuatro días de la vuelta del playoff de acceso a octavos de Liga de Campeones, el conjunto blanco sufrió su primera derrota en Liga desde la llegada al banquillo de Álvaro Arbeloa en sustitución de Xabi Alonso.

Real Madrid cayó por la mínima diferencia con Osasuna en fecha 24 de LaLiga. Foto: AFP

La derrota supone un mazazo a las aspiraciones del equipo merengue, que se había colocado en lo más alto de la tabla el pasado fin de semana al aprovechar las derrotas de los azulgrana ante Real Sociedad y Girona.

El conjunto local se adelantó por medio del delantero croata Ante Budimir, que convirtió un penal que él mismo provocó al sufrir un pisotón del arquero Thibaut Courtois (38′), y que fue decretado tras revisión del VAR.

El Real Madrid igualó después de una descomunal arrancada del uruguayo Fede Valverde, quien dejó atrás a varios rivales antes de internarse en el área y centrar para que Vinicius solo tuviera que empujar el balón al fondo de la red (73′).

Fue el quinto gol de los últimos cuatro partidos del brasileño entre todas las competiciones.

Real Madrid rompe su silencio sobre el caso de Vinícius y Prestianni: primer comunicado oficial

Suspenso y desazón

Pero Osasuna no se conformó con el punto y Raúl García llevó el delirio a las gradas tras regatear en el área a Raúl Asencio y batir a Courtois con la derecha (90′).

“Es verdad que es una jugada que suelo hacer mucho, en segunda división marqué algún gol así y cuando he visto venir al defensa sabía que se iba a tirar al suelo y he tenido la sangre fría para recortarle y poder meter el gol”, explicó Raúl García, cuya anotación no estuvo exenta de suspense ya que el VAR revisó un posible fuera de juego.

El que sí vio un gol anulado por fuera de juego fue el astro francés Kylian Mbappé.

Real Madrid protestando ante una amarilla impuesta por el juez a Vinícius Jr. Foto: AFP

El conjunto navarro sumó tres puntos que lo acercan a la salvación. Fue la primera victoria de Osasuna ante el Real Madrid en Liga en 15 años.

El Barça recuperará el liderato en caso de vencer el domingo en el Camp Nou al Levante, penúltimo.

“Cobardes”: Vinícius Jr. explotó tras la polémica de Real Madrid vs Benfica: habló de racismo y tiró fuerte pulla

También este sábado, el Real Betis (5º) del DT chileno Manuel Pellegrini empató 1-1 en casa contra el Rayo Vallecano más temprano el sábado, quedando a tres puntos del Atlético de Madrid.

El equipo de Diego Simeone recibe al Espanyol este sábado con la intención de resarcirse tras la derrota por 3-0 del pasado fin de semana a manos del Rayo.

Calendario del Real Madrid y Barça

Próximos partidos del Real Madrid:

Real Madrid vs. Getafe FC (2 de marzo)

Celta de Vigo vs. Real Madrid (7 de marzo)

Real Madrid vs. Elche (14 de marzo)

Siguientes juegos del Barcelona:

Barcelona vs. Levante UD (22 de marzo)

Barcelona vs. Villarreal CF (28 de febrero)

Atletic Club vs. Barcelona (8 de marzo)

*Con información de AFP.

