Hizo doblete en su club y pide ir al Mundial 2026: Néstor Lorenzo lo tiene en la mira

Cada fin de semana es importante para los posibles citados por Néstor Lorenzo para el Mundial 2026.

En el más reciente fin de semana, dos nombres de los que existen dudas salieron a relucir; uno es Álvaro Angulo, en México, mientras el otro fue Álvaro Montero, de Vélez, en Argentina.

De duplicado se fue Ángulo

La séptima jornada del Clausura tuvo un partido la tarde del domingo. En el estadio Olímpico Universitario, en Ciudad de México, los Pumas vencieron 2-0 al Monterrey.

El defensa colombiano Álvaro Angulo firmó un doblete para darle el triunfo a los Pumas.

Los felinos universitarios, dirigidos por Efraín Juárez, llegaron a 15 puntos para colocarse en el tercer lugar de la clasificación, y además siguen invictos.

Álvaro Angulo acumuló seis goles desde su llegada a Pumas UNAM Foto: Getty Images

“No era fácil ganar ante una plantilla importante de mucha jerarquía ofensiva, y nosotros encontramos el balance. Hoy el equipo hizo un partido serio sabiendo las virtudes y debilidades nuestras y también las del rival”, comentó Efraín Juárez.

Los Rayados del entrenador español Domènec Torrent se quedaron con 10 unidades en la novena posición.

“Soy consciente de que tenemos equipo para dar mucho más, esta plantilla está diseñada para marcar goles, para atacar y tener el balón; pero también hay que estar conscientes de que enfrentamos a un equipo que está en forma, con unas ideas muy claras y muy sobrio en defensa y en ataque”, dijo por su lado Torrent.

Revelan la lista previa de Néstor Lorenzo: estos serían los elegidos para enfrentar a Croacia y Francia

En el actual torneo solo quedan dos equipos invictos: los Pumas y el Toluca del entrenador argentino Antonio Mohamed.

El sábado, el líder Guadalajara, 18 puntos, sufrió su primera derrota en el Clausura en su visita al estadio Cuauhtémoc, por 2-1 ante el Cruz Azul, su escolta a dos unidades.

Montero amargó a River Plate

Si Lorenzo podría tener dudas de a cuál arquero llevar al Mundial 2026, a Álvaro Montero le está viniendo bien el arranque del año en Argentina.

Su DT, Guillermo Barros Schelotto, le ha brindado la confianza para ser titular y este ha respondido con presentaciones magistrales como la más reciente ante River Plate.

En lo corrido del certamen lleva seis partidos atajando, tan solo le han anotado cuatro veces y ha tenido participación con atajadas un total de 24 veces.

⚽🇨🇴 Por atajadas como esta, Álvaro Montero fue una de las figuras en la victoria de Vélez ante River.



Tiene un 85.7% de efectividad en atajadas (28/24) en lo que va de la Liga 🇦🇷pic.twitter.com/wpEE4emMTT — Tito Puccetti (@titopuccettic) February 23, 2026

Sobre el buen rendimiento viene teniendo, el mismo Montero declaró: “El balance es positivo, ganar siempre es bueno. Hay que seguir e ir pensando en el miércoles, que es el partido que nos toca, hay que recuperar porque se esta corriendo mucho (risas). Todas las atajadas fueron complicadas”.

Sacan decisión de Néstor Lorenzo por la lesión de Juan Fernando Quintero: alarma en la convocatoria

“Vamos paso a paso, afortunadamente tenemos un gran grupo en el que todos estamos compitiendo por una posición y estoy seguro que al que le toque jugar va a representar muy bien a Vélez, eso obliga a mejorar, a crecer y a estar siempre en los primeros lugares”, explicó de ser titular en el inicio de la campaña.

Sabiendo que es año de Mundial y tiene chances de ir, dejó en el aire un mensaje claro: “Colombia es mi patria, la amo muchísimo y ojalá pueda representar grandemente con mi fútbol a mi país”.

*Con información de AFP.