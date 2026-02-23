Deportes

Hizo doblete en su club y pide ir al Mundial 2026: Néstor Lorenzo lo tiene en la mira

No es goleador, pero el fin de semana más reciente se lució al darle el triunfo a los suyos. Otro también dio de qué hablar rumbo a la Copa del Mundo.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

23 de febrero de 2026, 5:10 p. m.
Sin ser delantero, el citado a los últimos amistosos de Colombia se fue de doblete en su equipo.
Sin ser delantero, el citado a los últimos amistosos de Colombia se fue de doblete en su equipo. Foto: Getty Images

Cada fin de semana es importante para los posibles citados por Néstor Lorenzo para el Mundial 2026.

En el más reciente fin de semana, dos nombres de los que existen dudas salieron a relucir; uno es Álvaro Angulo, en México, mientras el otro fue Álvaro Montero, de Vélez, en Argentina.

De duplicado se fue Ángulo

La séptima jornada del Clausura tuvo un partido la tarde del domingo. En el estadio Olímpico Universitario, en Ciudad de México, los Pumas vencieron 2-0 al Monterrey.

El defensa colombiano Álvaro Angulo firmó un doblete para darle el triunfo a los Pumas.

Los felinos universitarios, dirigidos por Efraín Juárez, llegaron a 15 puntos para colocarse en el tercer lugar de la clasificación, y además siguen invictos.

Álvaro Angulo acumuló seis goles desde su llegada a Pumas UNAM
Álvaro Angulo acumuló seis goles desde su llegada a Pumas UNAM Foto: Getty Images

“No era fácil ganar ante una plantilla importante de mucha jerarquía ofensiva, y nosotros encontramos el balance. Hoy el equipo hizo un partido serio sabiendo las virtudes y debilidades nuestras y también las del rival”, comentó Efraín Juárez.

Los Rayados del entrenador español Domènec Torrent se quedaron con 10 unidades en la novena posición.

“Soy consciente de que tenemos equipo para dar mucho más, esta plantilla está diseñada para marcar goles, para atacar y tener el balón; pero también hay que estar conscientes de que enfrentamos a un equipo que está en forma, con unas ideas muy claras y muy sobrio en defensa y en ataque”, dijo por su lado Torrent.

Revelan la lista previa de Néstor Lorenzo: estos serían los elegidos para enfrentar a Croacia y Francia

En el actual torneo solo quedan dos equipos invictos: los Pumas y el Toluca del entrenador argentino Antonio Mohamed.

El sábado, el líder Guadalajara, 18 puntos, sufrió su primera derrota en el Clausura en su visita al estadio Cuauhtémoc, por 2-1 ante el Cruz Azul, su escolta a dos unidades.

Montero amargó a River Plate

Si Lorenzo podría tener dudas de a cuál arquero llevar al Mundial 2026, a Álvaro Montero le está viniendo bien el arranque del año en Argentina.

Su DT, Guillermo Barros Schelotto, le ha brindado la confianza para ser titular y este ha respondido con presentaciones magistrales como la más reciente ante River Plate.

En lo corrido del certamen lleva seis partidos atajando, tan solo le han anotado cuatro veces y ha tenido participación con atajadas un total de 24 veces.

Sobre el buen rendimiento viene teniendo, el mismo Montero declaró: “El balance es positivo, ganar siempre es bueno. Hay que seguir e ir pensando en el miércoles, que es el partido que nos toca, hay que recuperar porque se esta corriendo mucho (risas). Todas las atajadas fueron complicadas”.

Sacan decisión de Néstor Lorenzo por la lesión de Juan Fernando Quintero: alarma en la convocatoria

Vamos paso a paso, afortunadamente tenemos un gran grupo en el que todos estamos compitiendo por una posición y estoy seguro que al que le toque jugar va a representar muy bien a Vélez, eso obliga a mejorar, a crecer y a estar siempre en los primeros lugares”, explicó de ser titular en el inicio de la campaña.

Sabiendo que es año de Mundial y tiene chances de ir, dejó en el aire un mensaje claro: “Colombia es mi patria, la amo muchísimo y ojalá pueda representar grandemente con mi fútbol a mi país”.

*Con información de AFP.

