Deportes

Revelan la lista previa de Néstor Lorenzo: estos serían los elegidos para enfrentar a Croacia y Francia

En la recta final hacia el Mundial 2026, la Selección Colombia enfrentará a dos potencias del fútbol europeo.

Sebastián Clavijo García

23 de febrero de 2026, 3:18 p. m.
Néstor Lorenzo ya tiene un borrador de lo que quiere para la doble fecha de amistosos en marzo.
Néstor Lorenzo ya tiene un borrador de lo que quiere para la doble fecha de amistosos en marzo. Foto: AFP

Aunque todavía falta un mes para la doble fecha de amistosos, el cuerpo técnico de la Selección Colombia ya elaboró el mapa de posibles convocados para enfrentar a Croacia y Francia.

De acuerdo al periodista Felipe Sierra, hay una lista previa de 56 jugadores bloqueados entre los que saldrá la convocatoria definitiva. Esa lista oficial solo se conocerá hasta mediados de marzo.

Lorenzo ya tiene una columna vertebral bien conocida por todos los hinchas, aunque sí hay algunos nombres que son sorpresa en el radar de Lorenzo: el arquero Juan Diego Castillo (Vitória Guimarães), el lateral Mateo Castillo (América de Cali), el defensor Jhohan Romaña (San Lorenzo), el volante Jorman Campuzano (Atlético Nacional), el volante Johan Rojas (Vasco da Gama) y el delantero Roger Martínez (Al-Taawon).

Estar en la pre-lista no significa que serán convocados por Néstor Lorenzo, sino que están siendo monitoreados por el cuerpo técnico. De esos 56 quedará un número reducido entre 25 y 28 futbolistas que viajarán hasta Estados Unidos para los amistosos.

De hecho, en la lista hay jugadores que están bajo observación por falta de continuidad o lesiones confirmadas por sus clubes como es el caso de James Rodríguez (Minnesota United), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Juan Fernando Quintero (River Plate) o David Ospina (Atlético Nacional).

BARRANQUILLA, COLOMBIA - NOVEMBER 19: James Rodriguez of Colombia reacts during the South American FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Colombia and Ecuador at Roberto Melendez Metropolitan Stadium on November 19, 2024 in Barranquilla, Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)
James Rodríguez, volante y capitán de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

La prelista de Néstor Lorenzo

Felipe Sierra aseguró que tuvo acceso a los nombres sondeados por Lorenzo en estas últimas semanas. “Me mandaron la lista de los 56 jugadores que van a estar convocados. No me acuerdo de todos, pero me acuerdo de la mayoría. He estado haciendo un repaso y creo que es importante”, aseguró en su canal de Kick.

Sierra puntualizó sobre el caso de Kevin Mier, habitual convocado a la Selección Colombia. “Hay que decir algo y es que Kevin Mier todavía no está a punto, apenas está regresando, así que no hace parte de los elegidos”, agregó.

El periodista recordó que Colombia jugará estos dos amistosos en marzo y ya está buscando rivales para calentar motores antes del Mundial 2026. “En principio puede que la selección de Rusia sea el partido amistoso de la Selección Colombia en mayo antes de viajar a territorio mexicano. Ese amistoso sería en Bogotá”, aseguró.

Néstor Lorenzo durante un partido de Colombia contra Bolivia.
Néstor Lorenzo durante un partido de Colombia contra Bolivia. Foto: Getty Images

Estos serían los 56 nombres bloqueados

  • Arqueros: Camilo Vargas, David Ospina, Álvaro Montero, Juan Castillo, Devis Vasquez y Jordan García.
  • Laterales izquierdos: Johan Mojica, Álvaro Angulo, Deiver Machado y Cristian Borja.
  • Defensores centrales: Yerry Mina, Dávinson Sanchez, Jhon Lucumi, Willer Ditta, Yerson Mosquera, Carlos Cuesta, Juan David Cabal y Jhohan Romaña.
  • Laterales derechos: Daniel Muñoz, Santiago Arias, Andrés Román y Mateo Castillo.
  • Volantes: Jefferson Lerma, Richard Ríos, Juan Portilla, Nelson Deossa, Gustavo Puerta, Kevin Castaño, Jhon Solís, Rafael Carrascal, Jorman Campuzano, Sebastián Gómez, Eduard Atuesta, Jorge Carrascal, James Rodríguez, Jhon Arias, Juan Fernando Quintero, Yaser Asprilla, Johan Rojas y Jordan Barrera.
  • Extremos: Luis Díaz, Carlos Andrés Gómez, Johan Carbonero, Kevin Serna, Jáminton Campaz y Marino Hinestroza.
  • Delanteros: Luis Javier Suárez, Jhon Córdoba, Dayro Moreno, Rafael Santos Borré, Cucho Hernández y Roger Martínez.

