¿Qué necesita Colombia para clasificar al Mundial Femenino Sub-20? Estas son las cuentas

Las ‘superpoderosas’ no han podido ganar en el hexagonal final, pero todavía dependen de sí mismas para conseguir el tiquete.

Sebastián Clavijo García

23 de febrero de 2026, 12:14 p. m.
Las jugadoras de la Selección Colombia Femenina Sub-20
Las jugadoras de la Selección Colombia Femenina Sub-20 Foto: FCF

La Selección Colombia empató contra Paraguay (0-0) en la tercera fecha del hexagonal final y complicó sus opciones de clasificar al Mundial Femenino Sub-20.

Aunque la Tricolor había hecho un camino decoroso en la primera fase del Sudamericano, lleva tres partidos consecutivos sin ganar y el tiquete a la cita mundialista pende de un hilo.

Afortunadamente, las rivales directas no han sumado lo suficiente como para decretar la eliminación anticipada de Colombia.

De hecho, las ‘superpoderosas’ todavía dependen de sí mismas para clasificar al Mundial de la categoría que se disputará el próximo año en Polonia.

Las cuentas de la Selección Colombia Femenina Sub-20

Los últimos dos partidos serán contra Venezuela y Argentina en el transcurso de esta semana. El miércoles juegan contra la vinotinto a las 6:00 de la tarde y el último partido del hexagonal será contra las argentinas el próximo domingo.

Colombia necesita ganar los dos partidos para llegar a siete unidades y tener mayores opciones de conseguir el tiquete al Mundial Sub-20.

En caso de conseguir un empate y una victoria, la Tricolor tendrá que esperar resultados de otros rivales como Venezuela, Argentina o la propia Paraguay.

Brasil y Ecuador ya tienen asegurado su tiquete a la Copa del Mundo, aunque todavía les falta la pelea por el liderato que seguramente se extenderá hasta el fin de semana.

La tabla de posiciones está así

  1. Brasil - 9 puntos (+7 diferencia de gol)
  2. Ecuador - 7 puntos (+2)
  3. Paraguay - 4 puntos (0)
  4. Venezuela - 2 puntos (-2)
  5. Colombia - 1 punto (-2)
  6. Argentina - 1 punto (-5)

¿Cuántos cupos se entregan en el Sudamericano Sub-20?

La buena noticia para la Selección Colombia es que Conmebol entrega cuatro cupos al Mundial Femenino Sub-20 y por eso todavía hay opciones reales de clasificar.

Las colombianas tuvieron un gran desempeño en la primera fase y terminaron en el primer lugar de su grupo, lo que daba para pensar incluso con el título. Sin embargo, se vinieron abajo en el hexagonal final que ha costado más de lo esperado.

En la primera jornada de esta ronda perdieron contra Ecuador (1-0), luego cayeron a manos de Brasil (0-1) y empataron en el último minuto contra Paraguay (1-1).

Es cierto que Colombia solo ha perdido por la mínima diferencia y como consecuencia de errores individuales, pero ahora la situación está en el límite de quedar eliminadas del Mundial Sub-20.

En este momento se necesita de la experiencia de jugadoras como Luisa Agudelo y Maithé López que ayuden a sacar el barco a flote en el remate del Sudamericano.

