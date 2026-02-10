Deportes

La Selección Colombia se acerca al Mundial: arrasa en el Sudamericano y clasifica al hexagonal final

La Selección Colombia clasifica al hexagonal final del Sudamericano Sub 20 tras vencer a Uruguay.

William Horacio Perilla Gamboa

10 de febrero de 2026, 6:26 p. m.
Jugadoras de la Selección Colombia Sub 20. Foto: Oficial FCF

La Selección Colombia Femenina Sub 20 da un golpe de autoridad en el Sudamericano de la categoría y venció en la tercera fecha a una Uruguay que se presentaba como la gran favorita a la victoria. La Tricolor muestra un gran nivel deportivo y sueña con el Mundial.

Cabe recordar que la Selección Colombia se presentaba a este partido con buena racha tras los dos partidos jugados. Primero empató con Chile y luego venció a Venezuela, para quedar con cuatro puntos en la tabla del grupo A y muy cerca de la clasificación al hexagonal final.

Más allá del 0-0 y del 1-0 en las dos primeras fechas, había dudas por el funcionamiento del equipo colombiano dirigido por el técnico Carlos Paniagua. Al final, las jugadoras colombianas han podido marcar la diferencia en el Sudamericano con una contundente primera posición en tres partidos jugados.

La 'Tricolor' tendrá un duro encuentro en las finales. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

De esta manera, a la Selección Colombia le es suficiente para clasificar al hexagonal final del Sudamericano, donde peleará por un cupo al Mundial de la categoría, que se jugará en Polonia en el próximo septiembre (del 5 al 27). Serán cuatro cupos los que se entreguen en el la ronda definitiva.

Colombia venció a Uruguay y clasifica al hexagonal

La cita con Uruguay se veía muy pareja, pero al final el pulso fue para la Selección Colombia, que se impuso con un contundente 2-0 tras los goles de Maithe López y Fernanda Viáfara. El favoritismo era para las uruguayas, pero desde los primeros minutos se comenzó a ver un juego muy disputado y parejo en Asunción.

El primer tiempo fue pálido en cuanto a opciones de gol y no hubo emociones en las zonas ofensivas. Un juego con táctica defensiva y con mucha precaución en las defensas. Colombianas y uruguayas prefirieron la prudencia con la posesión de balón y poco arriesgaban. Incluso, el compromiso se vio alterado por la pierna fuerte que no podía dar mejor desarrollo en los primeros 45 minutos.

Jugadoras de la Selección Colombia Sub 20. Foto: Oficial FCF

Pese a la férrea defensa de Uruguay, Maithe López al minuto 41 abrió el marcador tras recibir un complicado balón y aguantar la marca. La jugadora colombiana pudo perfilarse y sacó un potente remate para superar a la portera uruguaya, Romina Olmedo, quien no tuvo la precisión en sus manos y dejó pasar el esférico para el 1-0 parcial.

Ya en el segundo tiempo, Uruguay intentó empatar y activó el modo ataque y en el 52 tuvo la opción más clara tras pegar una pelota en el palo. La Selección Colombia no cayó mentalmente y más bien se inspiró para en definitiva asegurar la victoria. Al minuto 84, Fernanda Víafara ganó un cabezazo que sentenció los tres puntos para el equipo colombiano.

Tabla de posiciones del Sudamericano Sub 20 Femenino. Foto: Google

De esta manera, la Selección Colombia queda con tres puntos más en la tabla y siete en total para clasificar al hexagonal final y seguir en la pelea por un cupo al Mundial de Polonia.

