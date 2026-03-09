Repechaje del Mundial 2026 en vilo: Irak no iría y hay alarmas en Fifa por lo que pasará

Menos de 100 días separan a los aficionados de lo que será la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Si bien solo hasta junio se dará inicio formal a la competencia, a finales de marzo se tiene previsto que se jueguen los repechajes internacionales los países sedes del Mundial.

Varias naciones se están preparando para lo que serán dichos juegos decisivos. Una de ellas es Irak, que espera en la final por el ganador del juego preliminar entre Bolivia y Surinam (26 de marzo).

Quien llegue a la final ante Irak, se verá con estos el 31 de marzo en México, país designado para que se jugasen esas fases previas de la cita orbital y terminar por definir todos los clasificados.

Pero es justo ahí donde radica el problema mayúsculo que ha llegado a ser elevado hasta Fifa. Según medios internacionales, el cuadro iraquí estaría teniendo líos logísticos para desplazarse desde su nación hasta Norteamérica.

Según lo explicado por un medio de prestigio como AS: “La federación pide el aplazamiento de la repesca mundialista por los problemas para salir del país en pleno conflicto de Oriente Medio”.

Dicha medida causa gran preocupación a los organizadores de la competición, pues no se ve otra fecha posible para llevar a cabo ese juego y las llaves que ya están previstas.

Irak alta su voz a Fifa

En cabeza del entrenador de la selección, el australiano Graham Arnold, fue que Irak elevó el pedido a la Fifa.

De acuerdo a lo dicho por el citado medio, el DT “denunció que se están encontrando con obstáculos para que los futbolistas de la selección puedan salir del país". Sumado a esto: “Viajar a México en plenitud de condiciones es altamente complicado”, precisa AS sobre los iraquíes.

Plante de la Selección de Irak rumbo al Mundial 2026. Foto: Anadolu via Getty Images

“La federación de Irak ha pedido a la FIFA que postergue el playoff, algo que parece altamente difícil pues apenas quedan fechas para distribuir algo tan importante como un lugar en el Mundial", extiende el portal sobre las complicaciones del participante en el repechaje.

México brinda ayuda a Irak

México albergará dicho repechaje, por lo que se ha inmiscuido en el problema de Irak a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y dice estar dispuesto a brindar ayudas para que lleguen a territorio centroamericano.

“Se le ha solicitado a la Federación de Futbol de Irak los nombres de las personas que viajarían a México, así como su lugar de residencia, para acelerar los procedimientos de emisión de las visas”, sentenció el ente mexicano en busca de soluciones.

“Tanto nuestra embajada en Emiratos Árabes Unidos como en Türkiye, o en cualquier país en Europa, están en la mejor disposición para otorgar las visas que requieran tanto jugadores como directivos”, añaden del plan que aplicarían ante los líos que vive Irak.

Después de esto seguirán siendo semanas de tensión absoluto hasta saber si Irak podrá presentarse. Además, sigue estando latente el temor por algún ataque en México, o si hay más disputas entre Estados Unidos e Irán.