Cambio en la dirección de Deloitte para la región Andina. Estará a cargo de un colombiano

El ejecutivo liderará las operaciones en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, con el reto de consolidar la estrategia regional en un entorno empresarial cambiante.

Redacción Economía
3 de septiembre de 2025, 6:46 p. m.
Francisco O’Bonaga asumió a partir del 1º de septiembre el cargo de Socio Director del Marketplace Región Andina de Deloitte.
Francisco O’Bonaga asumió a partir del 1º de septiembre el cargo. | Foto: Deloitte

Desde el 1º de septiembre, Francisco O’Bonaga ocupa el cargo de socio director del Marketplace Región Andina de Deloitte, posición que abarca los mercados de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

O’Bonaga, quien ingresó a la firma en 2004, ha estado vinculado a proyectos en entornos transaccionales y multiculturales. Su trayectoria incluye la creación de nuevas prácticas de negocio en áreas como infraestructura, bienes raíces, actuaría y asesoramiento en disputas.

Palma de cera
Francisco impulsará la generación de oportunidades de negocio orientadas a apoyar a los clientes en los desafíos complejos que enfrentan su gestión. | Foto: Universal Images Group via Getty

“En la Región Andina, Deloitte cuenta con una presencia de entre 60 y 90 años de operaciones exitosas. Durante este tiempo cada país ha demostrado su notable capacidad de generar resultados, cumplir objetivos de negocio, de adaptación y resiliencia, lo que ha permitido tener un crecimiento constante”, resalta O’Bonaga.

El nombramiento busca fortalecer la generación de oportunidades de negocio y apoyar a clientes en la gestión de desafíos complejos, en un contexto donde las soluciones integradas y la visión multidisciplinaria se convierten en elementos clave para la competitividad regional.

