Cambio en la dirección de Deloitte para la región Andina. Estará a cargo de un colombiano

Desde el 1º de septiembre, Francisco O’Bonaga ocupa el cargo de socio director del Marketplace Región Andina de Deloitte, posición que abarca los mercados de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

O’Bonaga, quien ingresó a la firma en 2004, ha estado vinculado a proyectos en entornos transaccionales y multiculturales. Su trayectoria incluye la creación de nuevas prácticas de negocio en áreas como infraestructura, bienes raíces, actuaría y asesoramiento en disputas.

Francisco impulsará la generación de oportunidades de negocio orientadas a apoyar a los clientes en los desafíos complejos que enfrentan su gestión. | Foto: Universal Images Group via Getty

“En la Región Andina, Deloitte cuenta con una presencia de entre 60 y 90 años de operaciones exitosas. Durante este tiempo cada país ha demostrado su notable capacidad de generar resultados, cumplir objetivos de negocio, de adaptación y resiliencia, lo que ha permitido tener un crecimiento constante”, resalta O’Bonaga.