Cápsula
Cambio en la dirección de Deloitte para la región Andina. Estará a cargo de un colombiano
El ejecutivo liderará las operaciones en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, con el reto de consolidar la estrategia regional en un entorno empresarial cambiante.
Desde el 1º de septiembre, Francisco O’Bonaga ocupa el cargo de socio director del Marketplace Región Andina de Deloitte, posición que abarca los mercados de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
O’Bonaga, quien ingresó a la firma en 2004, ha estado vinculado a proyectos en entornos transaccionales y multiculturales. Su trayectoria incluye la creación de nuevas prácticas de negocio en áreas como infraestructura, bienes raíces, actuaría y asesoramiento en disputas.
“En la Región Andina, Deloitte cuenta con una presencia de entre 60 y 90 años de operaciones exitosas. Durante este tiempo cada país ha demostrado su notable capacidad de generar resultados, cumplir objetivos de negocio, de adaptación y resiliencia, lo que ha permitido tener un crecimiento constante”, resalta O’Bonaga.
El nombramiento busca fortalecer la generación de oportunidades de negocio y apoyar a clientes en la gestión de desafíos complejos, en un contexto donde las soluciones integradas y la visión multidisciplinaria se convierten en elementos clave para la competitividad regional.