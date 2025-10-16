Cápsulas
Un colombiano asume la vicepresidencia de Productos para la Región Andina en Visa
El ejecutivo asumirá el reto de fortalecer la adopción de soluciones digitales en cuatro países de la región.
Carlos Tovar fue nombrado vicepresidente de Productos para la Región Andina, una posición desde la cual tendrá la responsabilidad de dirigir la estrategia de producto y transformación digital en Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela.
Con base en Bogotá, Tovar encabezará los esfuerzos para consolidar la oferta de soluciones financieras digitales en un entorno marcado por la acelerada adopción de medios de pago electrónicos.
De acuerdo con el comunicado de Visa, en los últimos años el uso de pagos sin contacto ha mostrado un crecimiento sostenido: en junio de 2025, la penetración de esta tecnología con credenciales Visa alcanzó el 95% en Perú, el 90% en Colombia y el 84% en Ecuador. Estos datos reflejan un cambio en el comportamiento del consumidor, que busca opciones más ágiles, seguras y adaptadas a su estilo de vida digital.
El nombramiento se enmarca en una etapa de evolución para la compañía, que busca fortalecer su papel dentro de un ecosistema de pagos cada vez más conectado e impulsado por tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.
Con más de 18 años de experiencia en el sector financiero y minorista, Tovar ha liderado equipos enfocados en innovación y experiencia del cliente. Antes de su llegada a Visa, ocupó el cargo de vicepresidente de Retail Banking en Scotiabank Colpatria (Colombia), donde participó en proyectos de transformación digital y modernización del portafolio de servicios.
El nombramiento refuerza la estrategia de la compañía de cara a la próxima década, en la que se anticipa una mayor integración entre pagos digitales, inteligencia artificial y comercio electrónico, marcando así una nueva etapa para los servicios financieros en la Región Andina.