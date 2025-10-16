Suscribirse

Cápsulas

Un colombiano asume la vicepresidencia de Productos para la Región Andina en Visa

El ejecutivo asumirá el reto de fortalecer la adopción de soluciones digitales en cuatro países de la región.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
16 de octubre de 2025, 6:25 p. m.
Creativo Getty
Tovar liderará la agenda integral de producto y digital de Visa, impulsando soluciones de vanguardia que fortalezcan el crecimiento de los clientes y respondan a las nuevas demandas de los consumidores en estos cuatro mercados. | Foto: Getty Images

Carlos Tovar fue nombrado vicepresidente de Productos para la Región Andina, una posición desde la cual tendrá la responsabilidad de dirigir la estrategia de producto y transformación digital en Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela.

Con base en Bogotá, Tovar encabezará los esfuerzos para consolidar la oferta de soluciones financieras digitales en un entorno marcado por la acelerada adopción de medios de pago electrónicos.

De acuerdo con el comunicado de Visa, en los últimos años el uso de pagos sin contacto ha mostrado un crecimiento sostenido: en junio de 2025, la penetración de esta tecnología con credenciales Visa alcanzó el 95% en Perú, el 90% en Colombia y el 84% en Ecuador. Estos datos reflejan un cambio en el comportamiento del consumidor, que busca opciones más ágiles, seguras y adaptadas a su estilo de vida digital.

El nombramiento de Carlos Tovar llega en un momento clave, en el que Visa se prepara para elevar el estándar y establecer una nueva referencia para los pagos digitales.
El nombramiento de Carlos Tovar llega en un momento clave, en el que Visa se prepara para elevar el estándar y establecer una nueva referencia para los pagos digitales. | Foto: Visa

El nombramiento se enmarca en una etapa de evolución para la compañía, que busca fortalecer su papel dentro de un ecosistema de pagos cada vez más conectado e impulsado por tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.

Con más de 18 años de experiencia en el sector financiero y minorista, Tovar ha liderado equipos enfocados en innovación y experiencia del cliente. Antes de su llegada a Visa, ocupó el cargo de vicepresidente de Retail Banking en Scotiabank Colpatria (Colombia), donde participó en proyectos de transformación digital y modernización del portafolio de servicios.

El nombramiento refuerza la estrategia de la compañía de cara a la próxima década, en la que se anticipa una mayor integración entre pagos digitales, inteligencia artificial y comercio electrónico, marcando así una nueva etapa para los servicios financieros en la Región Andina.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nueva EPS se pronuncia tras orden de embargo; afiliados estarían afectados

2. Pareja de Simón Brand, ex de Claudia Bahamón, dejó contundente mensaje tras incómodo tema: “No se crean con el derecho”

3. Él es ‘Arepito’, el migrante colombiano que se hizo viral por su puesto de comidas callejeras en Canadá, esta es su historia

4. Ultimátum de Trump a Hamás: “No tendremos más opción que matarlos”

5. Desdicha para James Rodríguez tras estar con Colombia: su DT en León filtró qué le pasa

LEER MENOS

Noticias relacionadas

VISAPagos digitalesInteligencia ArtificialSector financieroRegión AndinaTransformación digital

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.