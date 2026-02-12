Empresas

Electrolux crece 44 % en valor y consolida a Colombia como mercado clave en 2025

La estrategia combinó innovación tecnológica, portafolio ‘premium’ accesible y mejoras logísticas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
12 de febrero de 2026, 1:13 p. m.
La compañía fortaleció su logística para mejorar tiempos de entrega
La compañía fortaleció su logística para mejorar tiempos de entrega Foto: Electrolux

Electrolux cerró 2025 con uno de los mejores resultados de su historia en Colombia, consolidando al país como un mercado estratégico dentro de su operación regional.

La compañía reportó un crecimiento del 41 % en volumen y 44 % en valor, impulsado por una estrategia comercial enfocada en fortalecer su portafolio.

Las categorías que lideraron el desempeño fueron lavado, refrigeración, microondas y línea empotrable, con aumentos que alcanzaron hasta 64 % en volumen y 56% en valor, según informó la compañía.

Más de 1.000 empresas podrán acceder a un kit gratuito de IA en Cali. ¿De qué se trata y cómo participar?

Ana Vernaza, gerente general de Electrolux para la Región Andina, aseguró que 2025 fue el año en que la estrategia logró traducirse en resultados concretos para el negocio, gracias a un trabajo coordinado entre áreas y a una lectura acertada de las prioridades del consumidor colombiano.

Cápsulas

Mujeres colombianas impulsan el azul de jagua hacia mercados globales: “La ciencia es un gran jalonador de los territorios”

Cápsulas

Colombia aún enfrenta desigualdad en empleos de ciencia y tecnología

Cápsulas

Ottobock inicia operaciones como IPS en Colombia para fortalecer la rehabilitación física

Cápsulas

Colombiana recibe distinción internacional en derecho laboral

Cápsulas

Energía y competitividad: el consumo eléctrico gana peso en la estrategia empresarial en Colombia

Cápsulas

Air-e Intervenida reporta avances en autogeneración de energía y granjas solares en el Caribe colombiano

Cápsulas

Invest in Bogotá refuerza su estrategia de inversión con nuevo liderazgo

Macroeconomía

Café colombiano arranca 2026 bajo presión climática y alta volatilidad de precios

Cápsulas

Las exportaciones regionales vuelven a crecer y reconfiguran el mapa económico del país

Especiales Editoriales

En qué invertir en 2026. Cómo aprovechar el ‘trade electoral’, la volatilidad del dólar y el repunte de las acciones colombianas

Además del crecimiento en ventas, la empresa destacó mejoras en su operación logística, especialmente en la última milla, lo que permitió optimizar tiempos de entrega y fortalecer la experiencia postventa.

¿En qué consiste el nuevo impuesto del Gobierno Petro que afectaría a 15.000 empresas?

Con estos resultados, Electrolux proyecta mantener su expansión en 2026, respaldada por un portafolio competitivo, mayor visibilidad de marca y una apuesta sostenida por eficiencia, diseño y sostenibilidad.

Más de Cápsulas

.

Electrolux crece 44 % en valor y consolida a Colombia como mercado clave en 2025

Científicas colombianas impulsan el azul de jagua hacia mercados globales

Mujeres colombianas impulsan el azul de jagua hacia mercados globales: “La ciencia es un gran jalonador de los territorios”

.

Colombia aún enfrenta desigualdad en empleos de ciencia y tecnología

Ottobock, líder en rehabilitación protésica en Colombia

Ottobock inicia operaciones como IPS en Colombia para fortalecer la rehabilitación física

.

Colombiana recibe distinción internacional en derecho laboral

Getty Creativo

Energía y competitividad: el consumo eléctrico gana peso en la estrategia empresarial en Colombia

Air-e Intervenida

Air-e Intervenida reporta avances en autogeneración de energía y granjas solares en el Caribe colombiano

.

Invest in Bogotá refuerza su estrategia de inversión con nuevo liderazgo

.

Japón fortalece su apuesta por el café colombiano con nuevas generaciones de compradores

Stradabrand y el 'live shopping'

‘Live shopping’ gana terreno en Colombia como estrategia de comercio electrónico; el caso de Stradabrand

Noticias Destacadas