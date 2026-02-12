Electrolux crece 44 % en valor y consolida a Colombia como mercado clave en 2025

Electrolux cerró 2025 con uno de los mejores resultados de su historia en Colombia, consolidando al país como un mercado estratégico dentro de su operación regional.

La compañía reportó un crecimiento del 41 % en volumen y 44 % en valor, impulsado por una estrategia comercial enfocada en fortalecer su portafolio.

Las categorías que lideraron el desempeño fueron lavado, refrigeración, microondas y línea empotrable, con aumentos que alcanzaron hasta 64 % en volumen y 56% en valor, según informó la compañía.

Ana Vernaza, gerente general de Electrolux para la Región Andina, aseguró que 2025 fue el año en que la estrategia logró traducirse en resultados concretos para el negocio, gracias a un trabajo coordinado entre áreas y a una lectura acertada de las prioridades del consumidor colombiano.

Además del crecimiento en ventas, la empresa destacó mejoras en su operación logística, especialmente en la última milla, lo que permitió optimizar tiempos de entrega y fortalecer la experiencia postventa.

Con estos resultados, Electrolux proyecta mantener su expansión en 2026, respaldada por un portafolio competitivo, mayor visibilidad de marca y una apuesta sostenida por eficiencia, diseño y sostenibilidad.