El dólar no se salvará de ser salpicado por el proyecto de decreto que limita las inversiones de los recursos de pensiones de los colombianos, manejados por las AFP —Administradoras de Fondos Privados de Pensiones—, en su portafolio de negocios en el exterior.

El documento del Ministerio de Hacienda, que está abierto a comentarios del público, plantea la obligatoriedad de traer una cantidad significativa de recursos en dólares o de dejar de comprarlos, lo que, sin duda, causaría un remezón que, si bien afectará negativamente a unos y positivamente a otros, no representaría más del 2 % del volumen de negociación del dólar en el mercado cambiario colombiano.

Así lo calcula la firma Credicorp Capital, que se ocupó del tema a través del departamento de investigaciones económicas, liderado por Daniel Velandia.

Lo verdaderamente perjudicial, desde la posición de Credicorp Capital, sería la restricción que llevaría a una menor diversificación de las inversiones.

Mientras tanto, en términos de dólar, Velandia confirma que el efecto sería una depreciación de la divisa, de al menos 150 o 200 pesos, algo que también podría verse como una oportunidad para invertir.

La moneda estadounidense, durante este 21 de enero, se cotizó a la baja, al pasar de una Tasa Representativa del Mercado-TRM, de 3683 pesos, a registrar un último precio en la jornada de 3.669 pesos.

Cuando se habló de repatriar todos los recursos que los fondos privados tienen invertidos en el exterior, algunas voces advirtieron que la depreciación de la divisa sería tal que podría llegar a los 2.500 pesos.

Sin embargo, para Velandia, el efecto de la incertidumbre que se generó podría ser momentáneo. Incluso, los anuncios previos de la medida habrían hecho que ahora que el proyecto de decreto ya fue oficializado, ya el mercado habría dado por descontado el efecto.

Germán Ávila, ministro de Hacienda Foto: Colprensa

Muchos dólares en el entorno

De acuerdo con el experto, la aplicación de la medida prevista en el proyecto de decreto implicaría que se tendrían en el escenario 550 millones de dólares, ya sea porque las AFP tendrían que traer esos recursos para cumplir los topes previstos o porque se dejarían de comprar en el exterior. Esa cantidad, según estima Velandia, no va más allá del 2 % del volumen de negociación del dólar en el mercado local.

El argumento que ha puesto sobre el tapete el Gobierno, para trazar el camino en relación con las inversiones de los fondos privados de pensiones, es “fortalecer el financiamiento interno y la necesidad de alinear el ahorro institucional de largo plazo con los requerimientos estructurales de inversión de la economía, especialmente en sectores estratégicos”.

Así, el proyecto de decreto plantea que las AFP ajusten sus activos en el exterior a un límite global del 35 % en tres años y lleguen al 30 % en cinco años (actualmente, el 48 % de los activos bajo administración de las AFP se encuentran en el exterior), recordó Credicorp.

¿Bueno o malo para el dólar?

Para Asofondos, gremio que agrupa a las cuatro AFP existentes en la actualidad, la diversificación de los portafolios ha sido positiva para los rendimientos generados, lo que beneficia a los cotizantes. Es más, desde la creación del sistema se ha incrementado en un 73 % el valor total que manejan los fondos, lo que equivale a 370 billones de pesos.

En el tema específico del dólar, Velandia afirma que el momento en el que la divisa cotice a la baja, por efecto de una mayor oferta, se generaría una oportunidad de inversión con el dólar como activo. “Aunque la incertidumbre es elevada, estimamos que el potencial impacto sobre el dólar podría ser de cerca de $150-200 adicionales en el corto plazo, lo que, en todo caso, se constituiría en una importante oportunidad de compra de dólar”. Esto, debido a que estiman que la divisa volvería a subir y promediar los 4.200 pesos.

Eso sí, el experto advierte sobre “los potenciales desafíos legales y operacionales en algunos casos, debido a posiciones establecidas de largo plazo por parte de las AFP en vehículos de inversión no tradicionales”.