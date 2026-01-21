Divisas

Dólar bajó en Colombia este 21 de enero: conozca el precio oficial de la divisa

La moneda americana cerró más barata.

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 7:13 p. m.
El dólar cerró a la baja hoy
El dólar cerró a la baja hoy Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar terminó la jornada de este miércoles en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que benefica el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy, 21 de enero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.669, lo que significó una reducción de $13 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.682.

Dólar en Colombia

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $2, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.671.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente bajos. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada fue de $3.684, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.650. El promedio de cotización se encuentra en $3.669.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,215 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 814,35.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de un 0,08 %, llegando a las 98,510 unidades.

Dolar precio
El dólar cerró a la baja hoy. Foto: Adobe Stock

Ecuador impone a Colombia arancel del 30 %

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que impondrá un arancel del 30 % a las importaciones del vecino Colombia ante lo que considera falta de apoyo en su lucha contra la violencia del narcotráfico en la frontera común.

Ambos países comparten una línea fronteriza que se extiende desde el Pacífico hasta la selva de la Amazonía, donde operan guerrillas colombianas y organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y armas, así como a la minería ilegal.

“Nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera (de 600 km con Colombia) sin cooperación alguna”, dijo en la red social X Noboa, quien participa en Davos en el Foro Económico Mundial.

Agregó que “ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia desde el 1.º de febrero”.

Daniel Noboa Gustavo Petro
Daniel Noboa y Gustavo Petro Foto: Presidencia de Educador / Presidencia Colombia

El mandatario, quien en 2024 declaró una guerra al narcotráfico, señaló que la medida arancelaria “se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume”.

