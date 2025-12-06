Suscribirse

Arte en ascensores: Nueva York transforma lo cotidiano en una galería inesperada

Intervenciones artísticas invaden espacios breves como ascensores y pasillos, llevando creatividad y sorpresa a la rutina diaria de la ciudad.

Margarita Briceño Delgado

Periodista en Semana

6 de diciembre de 2025
Desde ilustraciones minimalistas hasta obras digitales, los edificios incorporan creatividad en espacios cotidianos.
En Nueva York, los ascensores de edificios residenciales y de oficinas se han convertido en microgalerías, que sorprenden a los pasajeros con arte minimalista, digital y efímero.

Esta tendencia busca democratizar la experiencia artística, transformar espacios cotidianos y ofrecer un respiro creativo en la rutina urbana.

Cuando un ascensor deja de ser solo tránsito

Nueva York convierte sus ascensores en espacios de arte inesperado. En un giro innovador que mezcla arte y vida cotidiana, Nueva York está transformando lugares de paso en pequeñas galerías.

Ascensores de edificios residenciales, oficinas y hoteles se llenan ahora de intervenciones artísticas que buscan sorprender a los pasajeros en segundos, cambiando la percepción de espacios tradicionalmente funcionales.

La propuesta responde a una tendencia más amplia en el mundo del arte contemporáneo: acercar la experiencia artística al día a día y sacarla de los museos.

En lugar de planificar visitas largas y formales, ahora cualquier persona puede encontrarse con ilustraciones, micropoesía, arte digital o imágenes generadas por inteligencia artificial en medio de su rutina.

Según un artículo de Infobae, estos proyectos buscan generar un contacto inesperado con la creatividad, incluso en espacios que normalmente se consideran puramente funcionales.

Además de sorprender, estas microgalerías cumplen un rol social y psicológico. Diversos estudios muestran que la exposición al arte, aunque sea breve, reduce el estrés, mejora el estado de ánimo y contribuye al bienestar general.

Los ascensores, lugares de tránsito rápido, se convierten así en instantes de pausa donde los usuarios pueden disfrutar de un momento de contemplación en plena ciudad.

Una pequeña revolución cultural en Nueva York

Lo que Nueva York propone es una pequeña revolución cultural: convertir cada viaje en ascensor en un encuentro inesperado con el arte, recordando que la creatividad puede aparecer en los lugares más insospechados y que el arte, lejos de ser un lujo exclusivo, puede integrarse a la rutina diaria.

Esta iniciativa demuestra que el arte no necesita espacios monumentales para generar impacto.

Al instalarse en ascensores y otros rincones cotidianos, no solo rompe con la rutina, sino que redefine cómo los ciudadanos perciben su entorno.

Cada viaje se convierte en una oportunidad para descubrir, reflexionar y sorprenderse, consolidando la idea de que la creatividad puede estar presente en cada instante de la vida urbana.

Es así como las intervenciones visuales transforman los ascensores de Nueva York en mini galerías que sorprenden a los pasajeros en segundos, quienes encuentran desde ilustraciones minimalistas, hasta obras digitales.

Ahora, pasar por un ascensor puede convertirse en un momento de contemplación, gracias al arte urbano.

