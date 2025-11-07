Ella es Rama Duwaji, la esposa del primer alcalde musulmán de Nueva York y nueva figura del arte en la Gran Manzana

El pasado martes, 4 de noviembre, el socialista Zohran Mamdani hizo historia en Nueva York al convertirse en el primer alcalde musulmán, de ascendencia sur asiática y el más joven, con apenas 34 años, en toda la historia de la gran ciudad.

Esa noche, en su discurso de victoria ante miles de simpatizantes, el líder agradeció a todas las personas que hicieron parte del proceso para ganar en las urnas. “Y a mi increíble esposa, Rama, hayati (en árabe, que significa: mi vida)”, dijo.

“No hay nadie a quien prefiriera tener a mi lado en este momento, y en todos los momentos”, agregó.

Rama Duwaji, de 28 años, es diseñadora e ilustradora. | Foto: NurPhoto via AFP

Rama Duwaji, de 28 años, animadora e ilustradora, estuvo lejos del foco público en medio de la campaña de su esposo. Aquel martes publicó una selfi con un sello de: “He votado”, lo que ha despertado aún más el interés de las personas por ella.

Al igual que el recién electo alcalde, Duwaji ha tenido una agenda apretada en los últimos meses, a pesar de que su trabajo no está enfocado en la política. Sus ilustraciones han acompaño recientes artículos de la revista Vogue sobre trabajadores de confección de Nueva York.

Además, su trabajo apareció en la revista New York, en un artículo que narra sobre los objetos que se llevaron los palestinos consigo cuando huyeron de la franja de Gaza, en el marco de la guerra con Israel. Además, dirigió eventos de arte, moda y talleres de cerámica en la Gran Manzana.

La pareja se conoció en una aplicación de citas en el 2021. | Foto: Getty Images via AFP

“Rama no solo es mi esposa; es una artista increíble que merece ser conocida en sus propios términos”, alardeó Mamdani en sus redes sociales en mayo de este año.

La artista, que tiene ascendencia siria, nació en Houston y se mudó a Dubai a sus 9 años. Para 2019, culminó sus estudios en Artes de la Comunicación en la Universidad de la Mancomunidad de Virginia, para luego trasladarse a Nueva York y seguir estudiando arte.

A su llegada a la gran ciudad, conoció a Mamdani en una aplicación de citas. En ese entonces —en 2021— el político era un asambleísta estatal. Tres años después, cuando ella se graduó de un máster en ilustración como ensayo visual, compartieron la noticia de su compromiso mediante una publicación de Instagram.

Duwaji ha estado alejada del ojo público en medio de la campaña de su esposo. | Foto: NurPhoto via AFP

Poco se sabe de la participación que ha tenido Duwaji para el rápido ascenso de su esposo en la política del país, pero sus amigos han detallado a la presa que ha sido un trayecto emocionante, pero abrumador, para ella.