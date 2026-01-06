Globos de oro 2026: todo lo que debe saber sobre la importante entrega de premios

Los Globos de Oro regresan el domingo. El alegre y efervescente inicio de la temporada de premios de Hollywood contará con nominados como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Ariana Grande, Cynthia Erivo y Emma Stone.

La ceremonia número 83 de los Premios Globo de Oro comienza a las 8 p. m., hora del este, en el Beverly Hilton en Beverly Hills, California, y será televisada en vivo por CBS y transmitida en vivo por Paramount+.

Los Globos de oro premiarán lo mejor del cine del 2025. Foto: Globos de oro

¿Qué son los Globos de Oro?

Los Globos, que se celebran anualmente a principios de enero, son la primera gran ceremonia de la temporada de premios. No son precisamente un referente para los Oscar, pero se celebran como una fiesta con champán, con algunas de las estrellas más importantes del cine y la televisión sentadas en mesas como si estuvieran en una discoteca.

Ganar un Globo de Oro puede ayudar a generar impulso para la campaña de un actor o una película para los Oscar, y el público puede escuchar un discurso de aceptación que puede repetirse con algunas variaciones durante meses, hasta llegar a los Premios de la Academia, que se celebrarán este año el 15 de marzo.

Globos de Oro 2026: la lista de las producciones más poderosas del año desata una expectativa inédita en Hollywood

¿Quién presentará los Globos de Oro?

La comediante y actriz Nikki Glaser regresará como presentadora por segundo año, después de un debut bien recibido en 2025, cuando se convirtió en la primera mujer en presentar el programa en solitario.

Glaser no fue nada indulgente con el público de Hollywood, pero no fue tan mordaz como en su actuación estelar en una broma a Tom Brady. En su primer monólogo, calificó la ceremonia como “la noche más importante de Ozempic”.

Cuando la recontrataron, Glaser dijo en una declaración que fue “lo más divertido que he hecho en mi carrera”.

“No puedo esperar a hacerlo de nuevo, y esta vez frente al equipo de The White Lotus, que finalmente reconocerá mi talento y me elegirá para la cuarta temporada como instructora de Pilates escandinavo con un pasado oscuro”, dijo.

La transmisión del año pasado atrajo un promedio de unos 10 millones de espectadores, manteniéndose estable respecto al año anterior. Si bien hay muchos menos espectadores que hace una década, los Globos siguen siendo la gala de premios más vista después de los Oscar y los Grammy.

Globos de Oro 2026 incluirán categoría a mejor pódcast: así se adapta la premiación a la era digital

¿Quién está nominado a los Globos de Oro este año?

La favorita al Oscar, One Battle After Another, lidera a todos los nominados con nueve, incluidas nominaciones a la actuación para DiCaprio y Chase Infiniti y una nominación a la dirección para Paul Thomas Anderson.

Los Globos dividen las películas entre drama y musical o comedia en las categorías principales, y One Battle fue categorizada como comedia. Compitiendo contra DiCaprio estarán Chalamet por Marty Supreme y George Clooney por Jay Kelly.

La competencia de Infiniti incluye a Erivo por Wicked: For Good, Stone por Bugonia y Rose Byrne por If I Had Legs I’d Kick You.

*Con información de AP.