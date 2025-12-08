Los Globos de Oro 2026 dieron a conocer su lista oficial de nominados y, con ella, un panorama vibrante en el que confluyen producciones de alto impacto cultural, grandes apuestas del streaming, cine internacional y nuevas categorías que reflejan la transformación del entretenimiento global.

La ceremonia, que se celebrará el 11 de enero en Los Ángeles, es considerada el primer gran pulso de la temporada de premios.

Las producciones que lideran la carrera por los premios

La publicación de los nominados a los Globos de Oro 2026 no solo marca el inicio formal de la temporada de premios, sino que también revela cuáles fueron las producciones que definieron el año. La selección confirma que el 2025 fue un periodo en el que el cine recuperó músculo, las plataformas consolidaron su dominio y las narrativas internacionales alcanzaron un protagonismo sin precedentes, tal como destaca la cobertura de AS MeriStation.

Desde su anuncio oficial, la carrera rumbo a los Globos de Oro 2026 ha cobrado fuerza con títulos que prometen dominar la temporada. Al frente se encuentra One Battle After Another, del realizador Paul Thomas Anderson, que encabeza las nominaciones con nueve candidaturas en total. Entre ellas destacan Mejor Película (Comedia o Musical), Mejor Dirección y categorías de actuación principal y de reparto, lo que refuerza su posición como la gran favorita, según recoge The Guardian.

Pero la competencia no se queda ahí. En el terreno del drama, producciones como Sinners, Hamnet y Frankenstein también figuran entre las nominadas a Mejor Película, cada una con su propio sello. Sinners apuesta por una propuesta audaz que combina horror y crítica social; Hamnet se presenta como un drama histórico basado en la obra literaria homónima, y Frankenstein destaca como la nueva apuesta del reconocido director Guillermo del Toro.

Del lado de las series, The White Lotus vuelve a destacarse, liderando las nominaciones en su categoría tras una temporada que cautivó al público por su mezcla de drama, sátira social y reparto coral.

Esta diversidad de géneros, que incluye desde la comedia musical hasta el thriller dramático, pasando por dramas históricos hasta horror contemporáneo y series exitosas, convierte esta edición de los Globos en una de las más abiertas e impredecibles de los últimos años.

A pocas semanas de la gala, Hollywood se prepara para una noche que podría redefinir el mapa de la industria. Con nominados que representan tanto la fuerza del cine tradicional como la revolución del streaming y el impulso del talento internacional, los Globos de Oro 2026 se perfilan como un termómetro decisivo de lo que está por venir.