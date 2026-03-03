Leonardo DiCaprio reaccionó a su sexta nominación al Oscar y aumentó las expectativas por una nueva estatuilla

Leonardo DiCaprio recibió su sexta nominación al Oscar como mejor actor principal el jueves por la mañana por interpretar la obra maestra estadounidense One Battle After Another, el abrumado padre soltero y nervioso revolucionario Bob Ferguson.

Diez años después de ganar el premio al mejor actor por El renacido, esta estadística lo sitúa en un selecto grupo que incluye a Daniel Day-Lewis. Con su nominación como actor de reparto por ¿A quién ama Gilbert Grape?, ahora se encuentra entre solo ocho actores, hombres o mujeres, que han alcanzado ese hito. En total, cuenta con ocho nominaciones, incluyendo una a mejor película por El lobo de Wall Street.

El actor habló de su nominación los Premios Oscar. Foto: Afp

Pero para DiCaprio, un consumado actor de cine de dirección que habló con The Associated Press por teléfono el jueves por la mañana, lo más importante no son necesariamente los elogios, sino ser parte de una película tan atemporal como One Battle After Another.

“Me encanta lo que hago”, dijo DiCaprio en una entrevista telefónica. “Al final, se trata de intentar aparecer en películas memorables. Es una gran adición que mis colegas lo reconozcan”.

En Bob Ferguson, DiCaprio consiguió uno de sus papeles memorables en una carrera ya ilustre. Es una actuación difícil de definir, pero que expuso al máximo su dominio del oficio, permitiéndole ser gracioso, emotivo, íntimo y absolutamente auténtico.

No es frecuente que las actuaciones nominadas al Oscar también se conviertan en piedras de toque culturales, pero este Halloween hubo más de unos pocos hombres y mujeres vistiendo la bata de cuadros, el gorro negro y los bloqueadores de Bob en las calles de todo el país.

Leonardo DiCaprio sigue vigente. Foto: afp

“Es fantástico”, dijo DiCaprio. “Una película como esta, una película en la que Paul Thomas Anderson invirtió tanto durante más de 20 años, una película tan actual y pertinente, una película en la que trabajé con tantos de mis héroes, un director que es mi héroe… Es fácil de decir para promocionarla y hablar de ella. Es una obra de arte de la que uno se siente orgulloso, y no podría estar más orgulloso de participar en esta película”.

Espera que el público la vuelva a ver una y otra vez, descubriendo nuevas interpretaciones, nuevas perspectivas, nuevas perspectivas sobre sus personajes y sus intenciones. La película recibió 13 nominaciones en total, solo superada por Sinners, incluyendo nominaciones a mejor película, mejor director y mejor actor de reparto para Benicio del Toro y Penn.

Sin embargo, uno de los mayores desaires del día fue el de la coprotagonista de DiCaprio, Chase Infiniti, parte integral de la película como su hija Willa, quien no fue nominada a mejor actriz principal. DiCaprio dijo que acababa de hablar con ella y que se comportó de forma “increíble”.

“Ella fue la esencia de esta película. Fue el alma y el corazón. No habría existido ‘Una batalla tras otra’ sin su actuación”, dijo DiCaprio. “Que una joven actriz llegara a interpretar un papel que era su primera película y cargara con todo el peso emocional de esta película fue una tarea casi imposible. Debería estar muy orgullosa de sí misma y todos estamos muy orgullosos de ella”.