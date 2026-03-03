Premios Oscar

Leonardo DiCaprio reaccionó a su sexta nominación al Oscar y aumentó las expectativas por una nueva estatuilla

El reconocido actor se mostró emocionado por el trabajo realizado en el último año.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

3 de marzo de 2026, 8:59 p. m.
El famoso actor reaccionó a su nueva nominación en los Premios Oscar.
El famoso actor reaccionó a su nueva nominación en los Premios Oscar. Foto: Afp

Leonardo DiCaprio recibió su sexta nominación al Oscar como mejor actor principal el jueves por la mañana por interpretar la obra maestra estadounidense One Battle After Another, el abrumado padre soltero y nervioso revolucionario Bob Ferguson.

Diez años después de ganar el premio al mejor actor por El renacido, esta estadística lo sitúa en un selecto grupo que incluye a Daniel Day-Lewis. Con su nominación como actor de reparto por ¿A quién ama Gilbert Grape?, ahora se encuentra entre solo ocho actores, hombres o mujeres, que han alcanzado ese hito. En total, cuenta con ocho nominaciones, incluyendo una a mejor película por El lobo de Wall Street.

"De cara al futuro, veremos muchísimas ideas originales, películas y series limitadas. El trabajo está. El reto es si se verán en cines, cuánto se absorberá la IA y cómo serán. Espero que la gente siga queriendo verlas”. Leonardo DiCaprio.
El actor habló de su nominación los Premios Oscar. Foto: Afp

Pero para DiCaprio, un consumado actor de cine de dirección que habló con The Associated Press por teléfono el jueves por la mañana, lo más importante no son necesariamente los elogios, sino ser parte de una película tan atemporal como One Battle After Another.

“Me encanta lo que hago”, dijo DiCaprio en una entrevista telefónica. “Al final, se trata de intentar aparecer en películas memorables. Es una gran adición que mis colegas lo reconozcan”.

Arcadia

Así es ‘La Novia’, el estreno de la semana, con la segura ganadora del Óscar Jessie Buckley y Christian Bale

Arcadia

El Gran Cine Femenino: películas y actividades que reconocen el rol de la mujer en el cine colombiano

Cine

‘Scary Movie 6′ rompe los límites del humor con su primer tráiler oficial; anuncian regreso de icónicos personajes

Cine

‘Scream 7’ arrasa en taquilla: se revela la millonaria cifra que ha generado desde su estreno

Cine

Steven Spielberg arrasa en Netflix: el tráiler de su nueva miniserie ya supera las 10 millones de visitas y llega en marzo

Cine

Bogotá se viste de cine: así puede disfrutar de funciones gratuitas este sábado 28 de febrero en la ciudad

Arcadia

Número uno en 32 países: el thriller de Jennifer Garner que paraliza al mundo con su segunda temporada

Arcadia

El Retorno de Tolkien y Peter Jackson: la trilogía de ‘El señor de los anillos’ vuelve a la pantalla grande

Gente

Globos de oro 2026: el evento cinematográfico dio sorpresas y Timothée Chalamet venció a Leonardo DiCaprio

Cultura

Reseña de ‘Una batalla tras otra’: Paul Thomas Anderson da luz a la hija de la revolución en su genial montaña rusa

Globos de oro 2026: el evento cinematográfico dio sorpresas y Timothée Chalamet venció a Leonardo DiCaprio

En Bob Ferguson, DiCaprio consiguió uno de sus papeles memorables en una carrera ya ilustre. Es una actuación difícil de definir, pero que expuso al máximo su dominio del oficio, permitiéndole ser gracioso, emotivo, íntimo y absolutamente auténtico.

No es frecuente que las actuaciones nominadas al Oscar también se conviertan en piedras de toque culturales, pero este Halloween hubo más de unos pocos hombres y mujeres vistiendo la bata de cuadros, el gorro negro y los bloqueadores de Bob en las calles de todo el país.

Leonardo DiCaprio sigue vigente.
Leonardo DiCaprio sigue vigente. Foto: afp

“Es fantástico”, dijo DiCaprio. “Una película como esta, una película en la que Paul Thomas Anderson invirtió tanto durante más de 20 años, una película tan actual y pertinente, una película en la que trabajé con tantos de mis héroes, un director que es mi héroe… Es fácil de decir para promocionarla y hablar de ella. Es una obra de arte de la que uno se siente orgulloso, y no podría estar más orgulloso de participar en esta película”.

Espera que el público la vuelva a ver una y otra vez, descubriendo nuevas interpretaciones, nuevas perspectivas, nuevas perspectivas sobre sus personajes y sus intenciones. La película recibió 13 nominaciones en total, solo superada por Sinners, incluyendo nominaciones a mejor película, mejor director y mejor actor de reparto para Benicio del Toro y Penn.

La nueva película de Leonardo DiCaprio con la que buscaría conseguir su segundo Óscar y conquistar a sus fans

Sin embargo, uno de los mayores desaires del día fue el de la coprotagonista de DiCaprio, Chase Infiniti, parte integral de la película como su hija Willa, quien no fue nominada a mejor actriz principal. DiCaprio dijo que acababa de hablar con ella y que se comportó de forma “increíble”.

“Ella fue la esencia de esta película. Fue el alma y el corazón. No habría existido ‘Una batalla tras otra’ sin su actuación”, dijo DiCaprio. “Que una joven actriz llegara a interpretar un papel que era su primera película y cargara con todo el peso emocional de esta película fue una tarea casi imposible. Debería estar muy orgullosa de sí misma y todos estamos muy orgullosos de ella”.

Más de Cine

'La novia' de Maggie Gyllenhaal / 2026

Así es ‘La Novia’, el estreno de la semana, con la segura ganadora del Óscar Jessie Buckley y Christian Bale

'Llueve sobre Babel', de Gala del Sol es un retrato poético y punk de un bar mítico donde se entrelazan historias de amor, traición y redención en una atmósfera nocturna cargada de simbolismo.

El Gran Cine Femenino: películas y actividades que reconocen el rol de la mujer en el cine colombiano

Scary Movie 6

‘Scary Movie 6′ rompe los límites del humor con su primer tráiler oficial; anuncian regreso de icónicos personajes

Scream 7

‘Scream 7’ arrasa en taquilla: se revela la millonaria cifra que ha generado desde su estreno

Steven Spielberg y Netflix: la nueva miniserie sobre dinosaurios que ya es un fenómeno antes de su estreno

Steven Spielberg arrasa en Netflix: el tráiler de su nueva miniserie ya supera las 10 millones de visitas y llega en marzo

Estas son las películas que se proyectarán en la Cinemateca de Bogotá.

Bogotá se viste de cine: así puede disfrutar de funciones gratuitas este sábado 28 de febrero en la ciudad

Jennifer Garner eleva el suspenso en un thriller que deja atrás el drama para dar paso al espionaje

Número uno en 32 países: el thriller de Jennifer Garner que paraliza al mundo con su segunda temporada

La trilogía de El señor de los anillos vuelve a cines, 2026

El Retorno de Tolkien y Peter Jackson: la trilogía de ‘El señor de los anillos’ vuelve a la pantalla grande

Scream 7

‘Scream 7′: cinco cosas que se deben saber sobre la nueva entrega de la saga de terror

Noticias Destacadas