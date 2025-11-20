Suscribirse

CONFIDENCIALES

“No le tuvimos miedo al Mono Jojoy”, John Fran Pinchao explica su cabezazo a Levy Rincón, quien insultó a Ingrid Betancourt

El expolicía, quien estuvo secuestrado por las Farc, asegura que el influencer petrista llegó al restaurante a increpar a la excandidata. “Vino a insultar a una mujer. Bien merecido se tiene eso”.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
21 de noviembre de 2025, 2:41 a. m.
.
Ingrid Betancourt, Levy Rincón y John Fran Pinchao | Foto: Fotomontaje SEMANA

John Fran Pinchao e Ingrid Betancourt respondieron en redes sociales a Levy Rincón. El polémico influencer del petrismo narró en un trino que había recibido un cabezazo del ex policía.

Los hechos sucedieron en el restaurante Cosette de Salitre. La excandidata presidencial justo este jueves, 20 de noviembre, había presentado su lista al Senado con el eslogan de “la selección anti Petro”.

Y en la lista está Pinchao, quien estuvo secuestrado con ella por las Farc y es conocido nacionalmente por haber sido uno de los pocos que logró fugarse de ese cautivero, en un recorrido heroico solo por la espesa selva.

Contexto: Esta será la lista de 20 candidatos el Senado por el partido Oxígeno que presentará Ingrid Betancourt

Rincón se acercó a ellos y comenzó a tratar en términos despectivos a Ingrid Betancourt. Pinchao hizo un corto video en el que contó lo que había pasado en X.

“Usted es un guerrillero, secuaz de secuestradores. Vino a insultar a una mujer. Bien merecido se tiene eso. Le di un cabezazo en la frente. No por detrás como usted dice. No le tuvimos miedo al Mono Jojoy. No le vamos a tener miedo a usted”, dijo el expolicía.

Betancourt compartió ese video con este mensaje: “Con esa misma violencia suya nos humillaban las FARC. Ud es un secuaz de secuestradores. Nunca les tuvimos miedo a ellos, y menos a usted”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Golpe al mercado de pases: Millonarios ultima detalles con un fichaje de lujo que pasó por River Plate

2. Miss Universo 2025: este es el top 12 de las candidatas que continúan en la competencia

3. La tabla del grupo A en Liga BetPlay tiene nuevo líder tras el Nacional vs. América: el clásico movió todo

4. Vidente hace fuerte revelación por enfrentamiento que causaría caos: “Una escena bastante fuerte”

5. Miss Universo 2025: estas son las candidatas que pasaron al top 30

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Íngrid Betancourt

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.