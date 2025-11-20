CONFIDENCIALES
“No le tuvimos miedo al Mono Jojoy”, John Fran Pinchao explica su cabezazo a Levy Rincón, quien insultó a Ingrid Betancourt
El expolicía, quien estuvo secuestrado por las Farc, asegura que el influencer petrista llegó al restaurante a increpar a la excandidata. “Vino a insultar a una mujer. Bien merecido se tiene eso”.
John Fran Pinchao e Ingrid Betancourt respondieron en redes sociales a Levy Rincón. El polémico influencer del petrismo narró en un trino que había recibido un cabezazo del ex policía.
Los hechos sucedieron en el restaurante Cosette de Salitre. La excandidata presidencial justo este jueves, 20 de noviembre, había presentado su lista al Senado con el eslogan de “la selección anti Petro”.
Y en la lista está Pinchao, quien estuvo secuestrado con ella por las Farc y es conocido nacionalmente por haber sido uno de los pocos que logró fugarse de ese cautivero, en un recorrido heroico solo por la espesa selva.
Rincón se acercó a ellos y comenzó a tratar en términos despectivos a Ingrid Betancourt. Pinchao hizo un corto video en el que contó lo que había pasado en X.
“Usted es un guerrillero, secuaz de secuestradores. Vino a insultar a una mujer. Bien merecido se tiene eso. Le di un cabezazo en la frente. No por detrás como usted dice. No le tuvimos miedo al Mono Jojoy. No le vamos a tener miedo a usted”, dijo el expolicía.
Betancourt compartió ese video con este mensaje: “Con esa misma violencia suya nos humillaban las FARC. Ud es un secuaz de secuestradores. Nunca les tuvimos miedo a ellos, y menos a usted”.
Con esa misma violencia suya nos humillaban las FARC. Ud es un secuaz de secuestradores. Nunca les tuvimos miedo a ellos, y menos a usted. https://t.co/ZyIhxbp14K pic.twitter.com/Ra3CCcPYCe— Ingrid Betancourt Pulecio (@IBetancourtCol) November 20, 2025