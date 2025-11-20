CONFIDENCIALES

“No le tuvimos miedo al Mono Jojoy”, John Fran Pinchao explica su cabezazo a Levy Rincón, quien insultó a Ingrid Betancourt

El expolicía, quien estuvo secuestrado por las Farc, asegura que el influencer petrista llegó al restaurante a increpar a la excandidata. “Vino a insultar a una mujer. Bien merecido se tiene eso”.

21 de noviembre de 2025, 2:41 a. m.