Esta será la lista de 20 candidatos el Senado por el partido Oxígeno que presentará Ingrid Betancourt
La agrupación de candidatos fue denominada como la “selección antipetro”. En el puesto 10 está la misma Ingrid.
El Partido Oxígeno, liderado por Ingrid Betancourt, oficializó su lista de 20 aspirantes al Senado con la que busca regresar al Congreso y reposicionarse como una fuerza alternativa en el escenario político nacional.
Goles de James, Lucho Díaz y Lerma: talento, carácter y corazón por Colombia.
La colectividad, que surgió bajo el liderazgo de Betancourt, apuesta por una mezcla de figuras con trayectoria pública y perfiles técnicos. La lista la encabeza Sofía Gaviria, quien ya había sido senadora de la República. Le siguen Óscar Ortiz y Beatriz Uribe, ambos con experiencia en asuntos legislativos.
También están el economista Silverio Gómez y Deisy Guanero, que completan los primeros cinco renglones de la lista que Betancourt ha presentado como “la selección antipetro”.
En los puestos siguientes aparecen perfiles regionales como Johnfran Pinchao y Óscar Franco, junto a nombres como Adriana Jaramillo y Germán Marmolejo. Ingrid Betancourt figura en el puesto 10, un gesto que se interpreta como respaldo a los nuevos liderazgos al tiempo que mantiene su presencia en la contienda.
La lista también incluye a Luis Jaime Salgar Vegalara, Julia Gutiérrez de Piñeres, Andrés Castro, Claudia Vásquez, Arturo Cuéllar y Sandra Jimena Rojas. Cierran el grupo Sergio Esteban Vélez, Eliana Bejarano, Sara Morales y Álvaro Soto, quienes representan sectores juveniles, ambientales y comunitarios.