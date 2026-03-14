A Clara Rojas e Ingrid Betancourt las unió la política, pero las separó el secuestro que ambas enfrentaron a manos de la guerrilla de las Farc.

Rojas salió primero de la selva, donde estuvo durante seis años. Y luego, la colombo-francesa quien quedó libre tras la Operación Jaque, donde se burló al grupo armado a través de una milimétrica operación de inteligencia por parte de las Fuerzas Militares.

Ya en libertad, Rojas y Betancourt no volvieron a hablar, aunque trascendió que la amistad y la cercanía política volaron en mil pedazos durante el cautiverio. Las dos dejaron el tema atrás y optaron por no volverse a referir al tema.

Clara Rojas Ingrid Betancourt Foto: Guillermo Torres / Juan Carlos Sierra

No obstante, la candidatura presidencial de Paloma Valencia evocó el recuerdo de la campaña de Ingrid Betancourt, quien buscó en 2002 convertirse en la primera mujer presidenta de Colombia, pero no lo consiguió porque fue secuestrada en zona rural de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Pero hoy la esperanza de verlas juntas revive.

Un usuario de la red social X, identificado como Guilo, compartió una fotografía de Betancourt y Rojas en la época de su campaña presidencial y escribió un mensaje.

Foto: Guillermo Torres

“Ingrid Betancourt y Clara Rojas fueron secuestradas por las Farc mientras hacían campaña por la Presidencia de Colombia en el año 2002. Hoy el destino las ha vuelto a unir: ambas están apoyando a Paloma Valencia para que se convierta en la primera mujer presidenta”, dijo.

Y agregó: “El mismo sueño que ellas buscaban lograr hace 24 años, pero que fue interrumpido por la injusta violencia política. Sin embargo, esta vez esperemos que sí sea posible que una mujer llegue a la Presidencia de la República. Y bravo por la determinación de estas dos mujeres”.

Clara Rojas no fue apática al comentario en redes sociales y reaccionó.

“Increíble que hayan pasado tantos años, el sueño está ahí, y realmente me siento muy bien apoyando a Paloma Valencia porque ella encarna la capacidad, valía, tenacidad de la mujer colombiana”, escribió.

Clara Rojas González Bogotá Mayo 30 de 2024. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

Ella no ha ocultado su respaldo a Valencia en redes. También a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo. “Tener en cuenta que, además de preparación, experiencia y solidez política, en esta fórmula presidencial encontramos calidad humana, valores, integridad, respeto por las personas, y la primera oportunidad real de elegir a la primera mujer presidenta de Colombia”, expresó Clara Rojas recientemente.

E informó que se inscribió al segundo comité para apoyar a la candidata presidencial de la Gran Consulta.

Por su parte, Ingrid Betancourt ha participado en todas las actividades de Valencia durante la semana. Estuvo en su inscripción en la Registraduría, en una eucaristía en la Iglesia del Voto Nacional, entre otras. Al fin y al cabo, Oxígeno, su partido político, hizo parte de la Gran Consulta porque apoyó a Juan Carlos Pinzón y a Enrique Peñalosa.

Lo más probable es que la candidatura de Paloma Valencia reencuentre nuevamente a Clara Rojas e Ingrid Betancourt.