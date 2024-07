Los secretos de la Operación Jaque: Ingrid revela cuatro historias sobrenaturales alrededor de su rescate tras el secuestro de las Farc

| Foto: Archivo Particular

Algunas de las víctimas y militares que participaron en la Operación Jaque coinciden en que la historia que faltaba por contar es cómo una fuerza sobrenatural intervino en la hazaña militar. | Foto: ARCHIVO PARTICULAR

Llevado por la presión y la angustia, el alto oficial, cuyo nombre no se revela por seguridad, sintió la necesidad de asistir a una misa y fue a una iglesia cercana al comando del Ejército en Bogotá. Cuando llegó, el sacerdote, sorpresivamente, le pidió que fuera al atril para la primera lectura.

“Con los helicópteros había una limitación de tiempo por el combustible. Los pilotos tenían claro que no podían demorarse y viajaron de madrugada esperando que no hubiera mucha nube para tener la visibilidad indispensable y cruzar rápidamente por encima de los Andes hasta llegar al objetivo”, dijo uno de los protagonistas. El plan era recoger a los secuestrados a las diez de la mañana, pero llegaron hora y media más tarde.

“Lo primero que me dijo fue: ‘Ingrid, mira, tengo la medalla de la Virgen Milagrosa en la mano y no la he soltado desde que salieron de aquí por ustedes. Mi esposa, María Clemencia, está en Francia y la mandé a la Rue du Bac, donde la Virgen Milagrosa se apareció, para que rezara sin decirle para qué necesitaba que rezara. Ha sido una espera muy angustiante. Pero ya estás aquí, ¡la Virgen nos hizo el milagro!’”, le dijo Santos.