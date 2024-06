Tras denuncia de Andrés Sarabia contra el periodista Alejandro Villanueva, abogado Iván Cancino frena sus “bravuconadas”

“Me parece es que, para presentar una simple querella, que hoy se puede hacer por internet, pues van, presentan una rueda de prensa, hacen un espectáculo, para tratar de que el malo de la película sea un joven periodista. Y esas cosas yo sí las debo proteger y lo vamos a defender en demostrar que lo que hizo fue un interrogante válido con una fuente que obviamente es protegida y además que no es fuente única y que nosotros tenemos que cuidar en Colombia la libertad de expresión que, en Alejandro, no se salió de la raya de la libertad de expresión en ningún momento”, resaltó el abogado Cancino.