CONFIDENCIALES

¿De qué conversaron Álvaro Uribe e Ingrid Betancourt? Estos fueron los temas

Frente a las elecciones de 2026, hubo alertas con respecto a la maquinaria electoral del petrismo y los dos coincidieron en que todos los sectores antipetristas deben unirse para una consulta en marzo.

1 de noviembre de 2025, 7:18 a. m.