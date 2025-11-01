Suscribirse

¿De qué conversaron Álvaro Uribe e Ingrid Betancourt? Estos fueron los temas

Frente a las elecciones de 2026, hubo alertas con respecto a la maquinaria electoral del petrismo y los dos coincidieron en que todos los sectores antipetristas deben unirse para una consulta en marzo.

Redacción Confidenciales
1 de noviembre de 2025, 7:18 a. m.
Álvaro Uribe e Ingrid Betancourt. | Foto: Juan Carlos Sierra / Guillermo Torres - Semana

La reunión entre el expresidente Álvaro Uribe e Ingrid Betancourt en Rionegro fue emotiva. Ambos conversaron durante horas y la esposa del exmandatario, Lina Moreno de Uribe, recordó los momentos de incertidumbre y tensión que se vivieron con la Operación Jaque y el rescate de Betancourt.

El expresidente narró detalles inéditos de las mentiras de las Farc sobre los secuestrados. Uribe también le mostró a Ingrid una silla de montar que le regaló George Bush. Además, conversaron sobre el expresidente francés Nicolas Sarkozy y sobre Gabriel Betancourt, el padre de Ingrid.

