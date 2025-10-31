Suscribirse

Confidenciales

Álvaro Uribe entregó detalles sobre la reunión con César Gaviria de cara a las elecciones de 2026

Los exmandatarios exploran posibles alianzas para esos comicios.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
31 de octubre de 2025, 2:24 p. m.
Álvaro Uribe y César Gaviria.
Álvaro Uribe y César Gaviria hablarán de las elecciones de 2026. | Foto: SEMANA

El expresidente Álvaro Uribe entregó detalles del encuentro que sostendrá con el también exmandatario César Gaviria de cara a las elecciones de 2026, para las que el Centro Democrático y el Partido Liberal están buscando posibles alianzas.

Uribe acudirá a ese encuentro en compañía del director de su colectividad, Gabriel Vallejo, y en un contexto político en el que los militantes se alistan para definir quién será su candidato a la Presidencia entre los senadores Andrés Guerra, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y el dirigente Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido congresista Miguel Uribe Turbay.

Contexto: Carlos Caicedo recogerá firmas para ser candidato presidencial en las elecciones de 2026

El exjefe de Estado destacó la preocupación de Gaviria por que el país elija una nueva administración que lleve a un mejoramiento democrático. “De mi parte hice un gran esfuerzo para que el país mejorara. Algo se obtuvo. También hubo errores. Queremos laborar por el futuro de Colombia”, escribió.

“Durante el gobierno del expresidente Gaviria, con su determinación y nuestro trabajo, salieron normas importantes. Después le hizo oposición a mi gobierno, pero en ninguno de esos episodios se habló de puestos o de contratos, tema excluido para el futuro de Colombia”, agregó el expresidente en su cuenta de X.

El encuentro entre Álvaro Uribe y César Gaviria ha generado fisuras dentro del Partido Liberal, pues hay congresistas que aseguran que las posturas de Uribe son contrarias a las de esa colectividad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Caso Uribe: expertos explican cuáles son los caminos tras la decisión de absolver al expresidente, ¿habrá prescripción?

2. Lo levantó de la silla: Luis Díaz asombró compañero del Bayern con esto que hizo; video

3. El fuerte jalón de orejas del procurador general al presidente Petro por sus críticas a la Registraduría Nacional

4. ¿Está bloqueado el sueldo de Petro por estar en la lista Clinton? La salida que tendría la Casa de Nariño para pagarle al presidente

5. Maduro, acorralado: pidió ayuda militar a Rusia por amenaza de posible bombardeo de EE. UU.; este fue el mensaje

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Alvaro UribeCésar Gaviria

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.