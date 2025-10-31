El expresidente Álvaro Uribe entregó detalles del encuentro que sostendrá con el también exmandatario César Gaviria de cara a las elecciones de 2026, para las que el Centro Democrático y el Partido Liberal están buscando posibles alianzas.

Uribe acudirá a ese encuentro en compañía del director de su colectividad, Gabriel Vallejo, y en un contexto político en el que los militantes se alistan para definir quién será su candidato a la Presidencia entre los senadores Andrés Guerra, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y el dirigente Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido congresista Miguel Uribe Turbay.

El exjefe de Estado destacó la preocupación de Gaviria por que el país elija una nueva administración que lleve a un mejoramiento democrático. “De mi parte hice un gran esfuerzo para que el país mejorara. Algo se obtuvo. También hubo errores. Queremos laborar por el futuro de Colombia”, escribió.

“Durante el gobierno del expresidente Gaviria, con su determinación y nuestro trabajo, salieron normas importantes. Después le hizo oposición a mi gobierno, pero en ninguno de esos episodios se habló de puestos o de contratos, tema excluido para el futuro de Colombia”, agregó el expresidente en su cuenta de X.

Diré unas palabritas sobre lo social, una vez termine la reunión con el expresidente César Gaviria, invitación

que mucho agradezco. Acudiré con el Dr. Vallejo, director del Centro Democrático, en representación de nuestros cinco precandidatos, tres mujeres extraordinarias, las… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 31, 2025